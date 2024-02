Zoroslav Kollár pozdravil už aj Matoviča, označil ho za klamára (video)

Kauza SCP Ružomberok

Otočka o 180 stupňov



Agentúra SITA sa pokúsi získať reakciu Igora Matoviča.



18.2.2024 (SITA.sk) - Igor Matovič je klamár, ktorý si neváži voličov a berie ich iba ako nástroj pre naplnenie svojich osobných ambícií. Povedal v najnovšom videu právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár „Sú to voliči, ktorí ho vyniesli do parlamentného kresla a neskôr do premiérskeho kresla. Ale on sa k nim správa ako k figúrkam na šachovnici. Keď ich potrebuje, tak ich použije, a keď ich nepotrebuje, tak ich obetuje. Ale toto je iba prirovnanie, lebo veľmi pochybujem, že Igor Matovič vie hrať šach,“ povedal na sociálnej sieti Zoroslav Kollár.Ako príklad oklamaných voličov zo strany Igora Matoviča pripomenul Zoroslav Kollár kauzu SCP Ružomberok, v ktorej malo zostať oklamaných zhruba 4 tisíc bývalých zamestnancov.Igor Matovič a Daniel Lipšic sa postavili pred parlamentnými voľbami v roku 2016 za záujem bežných občanov z Ružomberka, oklamaných malých akcionárov, v kauze spoločnosti SCP Ružomberok. Vyzýval vtedy vládu Roberta Fica , aby sa oklamaných zamestnancov zastal a pomohol ich odškodniť.„Ale prišli voľby v roku 2020, a čože sa to stalo. Otočka o 180 stupňov. Pán Matovič oklamaných voličov už nepotreboval. Milan Fiľo (bývalý veľký akcionár v SCP Ružomberok, ktorý mal podľa medializovaných informácií malých akcionárov oklamať-poz. red.) si znova našiel cestičky k vládnucim politikom. Ako prvý a možno jediný prispel sumou 500 tisíc eur do úplne nezmyselného fondu, ktorý vytvoril Igor Matovič. Dá sa to nazvať korupciou? Neviem. Ale pravdou je, že odvtedy sa už ich Igor Matovič občanov z Ružomberka nikdy nezastal a Daniel Lipšic začal Milana Fiľa dokonca zastupovať a verejne ho obhajovať,“ povedal Kollár, ktorý oklamaným zamestnancom SCP odkázal, že ešte nič nie je stratené.