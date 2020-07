Prvé štyri etapy Giro d’Italia budú na Sicílii, Sagan sa popasuje so stúpaním na sopku Etna

Štart aj cieľ pod Etnou

Sagan chce dodržať sľub

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Najprv to mala byť májová oslava cyklistiky so štartom v Budapešti a prvými tromi etapami na maďarskom území, ale koronakríza vystavila stopku nevšednému zážitku aj pre stovky slovenských fanúšikov s Petrom Saganom v hlavnej úlohe.Sto tretia edícia Giro d'Italia sa napokon uskutoční v náhradnom októbrovom termíne (3.- 25. 10.) a organizátori v tlačovej správe potvrdili konanie prvých štyroch etáp v regióne Sicília.Bude to po deviaty raz v histórii, čo sa Grande Partenza uskutoční na tomto ostrove patriacom Taliansku. Dosiaľ naposledy sa tam Giro rozbehlo v roku 2008.Prvá etapa bude v sobotu 3. októbra časovka na 16 km na trase Monreale - Palermo, nasledovať bude 150 km medzi Alcamom a Agrigentom. Veľkú pozornosť však bude pútať najmä záverečná etapa sicílskeho triptychu so štartom aj cieľom pod vyhasnutou sopkou Etna vo výške 1775 m.Po 150 km to bude v lyžiarskom stredisku Piano Provenzana prvý horský finiš na trase Giro d'Italia 2020. Cyklisti sa budú šplhať na Etnu netradične zo severnej strany z Linguaglossa, čiastočne toto stúpanie dosiaľ absolvovali iba v roku 2011.Ešte aj v utorok 6: októbra pelotón Gira zostane na Sicílii, etapa z Catanie do Villafranca Tirrena (138 km) by mala vyhovovať šprintérom.Peter Sagan by tam nemal chýbať. Trojnásobný majster sveta chce dodržať sľub, ktorý dal organizátorom a premiérovo sa zúčastniť na Gire, hoci sa uskutoční o päť mesiacov neskôr oproti pôvodnému plánu."Cyklistika má na Sicílii veľa nadšencov a sme veľmi radi, že prvé štyri etapy privítame práve v našom regióne. Nie je to dôležité iba zo športového hľadiska, ale aj z dôvodu reklamy na utlmený turizmus. Chceme sa ukázať čo najlepšie pred Talianskom aj celým svetom," uviedol Nello Musumeci, prezident Sicílskeho regiónu.

"Prijali sme rozhodnutie RCS Sport o zmene Grande Partenza, čiže z budúceho na tento rok. Uvedomujeme si, že to bolo nevyhnutné v zmenenej situácii. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tohto projektu, ktorý bude určite stimulovať rozvoj športu a cestovného ruchu," podotkol Manlio Messina, zodpovedný za šport, cestovný ruch a zábavu v Sicílskom regióne.