Finálne francúzskeho pohára poznačila bitka hráčov, hviezda PSG Mbappé odchádzal z ihriska v slzách (video)

S barlami, ale predsa s medailou

Prvá z troch trofejí

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prvý súťažný futbalový zápas vo Francúzsku od 11. marca mal v piatok na Stade de France v Paríži jeden mimoriadne rušivý moment. Vo finále francúzskej pohárovej súťaže číslo 1 Paríž Saint-Germain síce podľa predpokladov zdolal AS Saint Étienne (1:0) gólom Neymara, ale po polhodine hry došlo k nepríjemnému incidentu.Kapitán St. Étienne Loic Perrin tvrdo fauloval najväčšiu hviezdu Saint-Germain Kyliana Mbappého. Najprv videl z rúk hlavného rozhodcu Amauryho Deleruea žltú a po konzultácii s videorozhodcom aj červenú kartu. Vznikla hromadná potýčka, do ktorej sa zapojilo niekoľko hráčov z oboch tímov a výsledkom bolo šesť žltých kariet.Mbappé odišiel z ihriska so slzami v očiach v sprievode zdravotníkov a neskôr mu pri chôdzi pomáhali barly. "Trochu mi to tam prasklo," vravel Kylian Mbappé francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi , ktorý bol medzi troma tisíckami divákov na zápase.Neskôr 21-ročný majster sveta z Ruska 2018 predsa len zdvihol nad hlavu víťaznú trofej, jubilejnú desiatu vo svojej kariére. Medailu mu pomáhal zavesiť na krk brazílsky spoluhráč Neymar. "Milujem ten pocit, keď sa môžem tešiť so spoluhráčmi," napísal na twitteri krívajúci rýchlonohý útočník."Je možné, že Mbappé má zlomený členok a bude rád, keď stihne začiatok budúcej sezóny. Pritom už 12. augusta čaká na Paríž Saint-Germain štvrťfinále Ligy majstrov proti talianskej Atalante Bergamo," napísali francúzske médiá.Český portál Isport.blesk.cz tvrdí, že stopér AS Saint-Étienne Perrin pred časom vyhlásil, že pohárové finále bude jeho posledný zápas kariéry. Tridsaťštyriročný ostrieľaný futbalista pôsobí v Saint-Étienne od roku 2003, posledných 13 mal na rukáve kapitánsku pásku a zrejme si predstavoval štýlovejší koniec ako vylúčenie po polhodine hry.Francúzsky multišampión PSG získal prvú z troch možných trofejí, ktoré sa mu núkajú toto leto. Už najbližší piatok môže pridať ďalšiu, vo finále Ligového pohára mu bude stáť v ceste Olympique Lyon. V auguste potom na zverencov nemeckého trénera Thomasa Tuchela čaká záverečný miniturnaj Ligy majstrov v Portugalsku.