Prvé trestné oznámenie za „križovanie“ podala PPA na žiadateľa z Oravy

Prvé trestné oznámenie za "križovanie" v roku 2019 podala PPA na žiadateľa z Oravy



PPA po dohode s Generálnou prokuratúrou SR podáva trestné oznámenia



"Po rokovaniach so zástupcami Generálnej prokuratúry v závere minulého roku, na ktorých sme si upresnili postupy oboch inštitúcií, pristúpila PPA k podávaniu trestných oznámení za križovanie na žiadateľov, ktorí takéto praktiky uplatňujú. Prvým subjektom, na ktorý sme v tomto roku podali trestné oznámenie za takéto praktiky je žiadateľ z Oravy," uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. V roku 2018 podal tento žiadateľ z Oravy žiadosť o podporu na 215,81 ha poľnohospodárskej pôdy pre Jednotnú platbu na plochu a podpornú schému platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Na 15 dielov pôdnych blokov si pritom podali žiadosti aj iní žiadatelia. PPA preto zrealizovala kontroly a oslovila všetkých dotknutých žiadateľov. Zmienený žiadateľ z Oravy však po výzvach PPA na doplnenie údajov prestal s agentúrou komunikovať aj preberať poštové zásielky agentúry.Žiadosť o priame platby pre poľnohospodárov môže PPA predložiť osoba, či subjekt, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov. Jednotná platba na plochu je nárokovateľná, t. j. ak o ňu poľnohospodár požiada a splní podmienky pre jej priznanie, platba mu musí byť poskytnutá. V rokoch 2018 a 2019 podala PPA celkovo 12 trestných oznámení. Agentúra bude v podávaní trestných oznámení na žiadateľov, ktorí križujú pozemky pokračovať. Orgány činné v trestnom konaní, s ktorými PPA úzko spolupracuje budú následne realizovať vyšetrovania vo veci možných subvenčných podvodov.Naddeklarácia je stav kedy žiadateľ požiada o priame platby pre poľnohospodárov na viac hektárov ako je tých, ktoré sú spôsobilé na podporu. Súčasťou naddeklarácie, ktorá môže byť dvojitá alebo viacnásobná je aj tzv. križovanie, kedy na tú istú plochu podajú žiadosť dvaja alebo viacerí žiadatelia. Po preverení celkovej situácie naddeklarácie, či už z dôvodu neobhospodárenia alebo križovania, sa žiadateľovi/žiadateľom môže stanoviť na naddeklarovanom území nulová výmera so sankciou, ktorá je určená legislatívou EÚ. V prípade naddeklarácie z tzv. križovania sa taktiež uplatňuje sankcia pre toho, kto nedokázal zdokladovať podmienky na poskytnutie podpory a kontrola na mieste agentúry to nedokázala overiť.