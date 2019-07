Prvé úseky križovatky pod Prístavným mostom čoskoro sprístupnia

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. júla (TASR) – Vodiči budú môcť už čoskoro využívať prvé úseky novej mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom v Bratislave. Ich kolaudácia sa očakáva budúci týždeň, do užívania by tak mali byť dané takmer v mesačnom predstihu. Ich sprístupnením sa zároveň začínajú práce druhej etapy rekonštrukcie, ktoré sa budú týkať vetvy Bajkalská – Prístavná.informuje hlavné mesto spolu so zhotoviteľom, spoločnosťou D4R7 Construction.Počas prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky bolo zrealizovaných približne 32.000 kubických metrov (m3) výkopov, použitých 1550 m3 štrkodrvy, približne 960 m3 CBGM (cementom spevnené kamenivo) a 2600 ton asfaltu. Nainštalovaných bolo 160 metrov trvalých betónových zvodidiel a 700 metrov trvalých oceľových zvodidiel.V predstihu sa začali práce na druhej etape. Konkrétne na zjazde z diaľnice D1 od Trnavy na Prístavnú ulicu, na vetve Bajkalská – Prístavná, na Prístavnej na diaľnici D1 smerom na Trnavu a na Bajkalskej na diaľnici D1 v smere na Trnavu. Ich súčasťou sú výkopové práce, dva mostné objekty či prekládky inžinierskych sietí. V rámci tejto etapy prác sa zároveň dokončia zjazdy, resp. výjazdy vrátane napojenia na Prístavnú ulicu.Počas druhej etapy rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz ostávajú v platnosti existujúce dopravné obmedzenia. Po otvorení komunikácií z prvej etapy k nim pribudne ešte dopravné obmedzenie, a to uzatvorenie vetvy Bajkalská – Prístavná. Hlavné mesto i zhotoviteľ budú o nich verejnosť podrobne informovať.S prestavbou mimoúrovňovej križovatky začal zhotoviteľ, spoločnosť D4R7 Construction, v polovici februára.