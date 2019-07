V4 sa nedokázala dohodnúť na kandidátovi do EK, zhodli sa europoslanci

Na snímke zľava europoslanci Ivan Štefanec, Peter Pollák, Eugen Jurzyca, Robert Hajšel, Monika Beňová a Vladimír Bilčík počas brífingu s novinármi v rámci predstavenia nových europoslancov 19. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Vyšehradská štvorka (V4) sa nedokázala dohodnúť na kandidátovi do Európskej komisie (EK), zhodnotili to europoslanci na piatkovej (19. 7.) tlačovej konferencii v Európskom informačnom centre.povedala európska poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), ktorá chce, aby sa štáty V4 vedeli v budúcnosti dohodnúť a presadiť.uviedla Beňová.Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu-OD) si myslí, že slovenská zahraničná politika by mala nadväzovať vzťahy nad rámec V4.povedal Bilčík.Neobsadenie kľúčových postov v EK žiadnym predstaviteľom zo strednej a východnej Európy bolo zlyhaním krajín, skonštatoval europoslanec Ivan Štefanec (KDH).uviedol Štefanec.poznamenal európsky poslanec Eugen Jurzyca (SaS).Už koncom mája prenikli na verejnosť informácie, že spoločným kandidátom V4 na jednu z vysokých pozícií v EÚ má byť Maroš Šefčovič. Český premiér Andrej Babiš neskôr túto informáciu dementoval. Nakoniec europoslanci v utorok zvolili za novú predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú.Z krajín Vyšehradskej štvorky Slovensko a Maďarsko už navrhli na komisárov do novej EK Maroša Šefčoviča a Lászlóa Trócsányiho. Sekretariát Rady EÚ zaslal obežník vládam všetkých členských krajín, aby najneskôr do 26. augusta predložili návrhy na svojich komisárov. Podľa úradnej procedúry musia všetky vlády poslať listy s menami svojich kandidátov, vrátane ich životopisov, dezignovanej šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej.Nová Európska komisia by sa mala ujať svojich právomocí 1. novembra 2019. Istou zaujímavosťou novej exekutívy bude, že slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič bude zastávať tento mandát po štvrté volebné obdobie, čo sa doteraz nikdy v histórii EÚ nestalo, a rakúsky komisár Johannes Hahn získal už tretí volebný mandát.V rámci štruktúr Európskeho parlamentu má Slovensko dve významnejšie pozície. Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) bola vo štvrtok zvolená za predsedníčku Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov sa stala jednou z kvestoriek zákonodárneho zboru EÚ. Obe poslankyne by mali zastávať tieto funkcie v prvom dvaapolročnom volebnom období europarlamentu (do januára 2022).