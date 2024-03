Prvé víťazstvo Michaloviec. Do hornej šestky Podbrezová a Ružomberok, Banskej Bystrici a Trenčínu remízy nestačili (video)

Piaty súťažný zápas

3.3.2024 (SITA.sk) - Dramatické posledné kolo základnej časti slovenskej najvyššej futbalovej súťaže prinieslo v tradičnom derby víťazstvo lídra Slovana Bratislava nad Trnavou (2:0), prvú trojbodovú radosť Michaloviec v sezóne po výhre nad Zlatými Moravcami-Vrábľami (4:1), ale aj triumf Ružomberka nad Podbrezovou (2:1), po ktorom sa z postupu do hornej šestky tabuľky tešili oba tímy.Ružomberok je futbalová kométa jari na Slovensku. Futbalisti spod Čebraťa vyhrali aj piaty súťažný zápas po zimnej prestávke, z toho štvrtý ligový a po tesnom neúspechu v minulej sezóne sa tentoraz tešia z postupu do lepšej šestky tabuľky, čiže skupiny o titul. Víťazný gól Ružomberka v súboji s Podbrezovou strelil v 81. min Alexander Selecký.„Minulý rok nám postup ušiel o bod. Teraz sme všetci verili, že sa nám to vráti. Išli sme za tým tvrdou prácou a disciplínou, išli sme tomu naproti a sme v prvej šestke," povedal Selecký do kamier RTVS.„Tento zápas mal dvoch víťazov. Prehrali sme, ale tešíme sa. Toto sa mi dosiaľ v kariére nestalo. Boli to veľké emócie, raz sme boli hore, potom zasa dolu. Bojovali sme až do konca, hoci nám tam padali polená pod nohy - ťažký terén, aj červená karta," tešil sa kapitán Podbrezovej Mikuláš Bakaľa.Ďalšie tri tímy bojujúce o hornú polovicu tabuľky svoje zápasy iba remizovali. Zatiaľ čo Dunajskej Strede "plichta" v domácom súboji so Žilinou (1:1) stačila na pohodový postup zo štvrtého miesta, hráčom Trenčína po bezgólovej remíze v Skalici a Banskej Bystrice po domácej remíze s Košicami (1:1) zostali oči pre plač.V mikrotabuľke štyroch tímov s rovnakým počtom 34 bodov Trenčín a Banská Bystrica skončili až za Podbrezovou a Ružomberkom. Znamená to, že v nadstavbe budú bojovať iba o konečné 7.- 12. miesto.„Sme sklamaní, ale sezóna pokračuje a budeme sa snažiť vyhrať spodnú šestku," uviedol hráč Trenčína Damián Bariš pre RTVS.Súboj posledných dvoch tímov tabuľky na Zemplíne vyznel suverénne pre domáce Michalovce. Zverenci Františka Straku zdolali hráčov iného českého trénera Dušana Uhrina ml. presvedčivo 4:1, hoci po 20 minútach prehrávali 0:1.Ešte do prestávky však vyrovnal Igor Žofčák , ktorý strelil prvý gól v najvyššej súťaži ako štyridsiatnik, a po zmene strán pridali domáci ďalšie tri góly. Priniesli im prvé súťažné víťazstvo po 287 dňoch a zvýšenie náskoku pred poslednými Zlatými Moravcami na 6 bodov.„Chlapcom sa musím poďakovať. Nesmierne dôležitý bol vyrovnávajúci gól, ktorý sme dosiahli ešte do prestávky. Vlial nám veľa sebavedomia a druhý polčas bol už v našej réžii. Môj tím podal dobrý výkon, aj keď vieme, na čom ešte musíme popracovať. Je to úžasná vec počuť chlapcov opäť sa radovať z víťazstva a ako si ho užívajú. Dáva nám to obrovskú silu ďalej pracovať," zhodnotil tréner Michaloviec František Straka na klubovom webe.Vo skvelej vyše 11-tisícovej kulise na Tehelnom poli Slovan zdolal Trnavu 2:0 a do nadstavby si ako líder tabuľky povezie luxusný 16-bodový náskok. Trnava pôjde do posledných 10 kôl sezóny z tretieho miesta o dva body za druhou Žilinou.„Tešíme sa z víťazstva v derby, vo vždy ťažkom zápase pred výbornou kulisou. Ďakujem ľuďom, ktorí prišli a vytvorili vynikajúcu atmosféru," uviedol tréner Slovana Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii. Reagoval aj na otázku o zraneniach útočníkov Dávida Strelca Vladimíra Weissa ml ., ktorí museli predčasne opustiť hraciu plochu ešte v závere prvého polčasu.„Strelec má problémy so slabinou a Vlado striedal pre rameno. Verím, že to nebude nič vážne," dodal Weiss st. na klubovom webe Slovana.