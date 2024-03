Florida je v štatistikách vďaka dvom hráčom s dosiahnutým číslom 42 najlepšia v celej NHL (video+foto)

Bobrovskij a Reinhart

Rýchle ruky

3.3.2024 (SITA.sk) - Najprv to bol Vancouver, potom Boston a New York Rangers a teraz sa na čelo severoamerickej hokejovej profiligy dostala Florida . Stalo sa tak po sobotnom víťazstve na ľade Detroitu 4:0.Zrodilo aj vďaka dvom hráčom, ktorí sa v štatistikách prepracovali k číslu 42. Jedným z nich je brankár Sergej Bobrovskij , ktorý si pripísal 42. zápas s čistým kontom v kariére v NHL a druhým útočník Sam Reinhart. Jeho presilovkový zásah na 2:0 bol už jeho 42. gól v tejto sezóne.Bobrovskij si pripísal 21 zákrokov pri štvrtom shutoute v tejto sezóne a piatom v zápasoch proti Detroitu. Najmä jeho zásluhou Florida vyhrala deväť z posledných desiatich zápasov.„Je úžasný a nenapodobiteľný. Je skvelé, že okrem agresívnych obrancov a útočníkov máte v tíme aj brankára, ktorý vás zachráni, keď urobíte chybu," pochválil Bobrovského útočník Evan Rodrigues Bobrovského neprekonal ani hviezdny útočník Detroitu Patrick Kane , ktorý mal jednu veľkú šancu, ale ruský brankár jeho pokus zneškodnil betónom. Niekdajší trojnásobný šampión Stanleyho pohára so Chicagom nechtiac ukončil svoju bodovú sériu na čísle desiatich zápasov.„Má rýchle ruky a ovláda množstvo pohybov, ktorými sa snaží oklamať brankára. Použil som betón a mal som šťastie," opísal Bobrovskij situáciu so zmarenou šancou Kana.K rekordnému počtu 21 víťazstiev Panthers na ľade súperov v tejto sezóne výrazne prispel aj útočník Sam Reinhart. Z jeho kariérneho maxima 42 gólov strelil 24 v presilových hrách, z toho až 14 na ľade súpera, čo je v tejto sezóne v NHL najviac. V posledných dvoch zápasoch pridal tri góly.„Máme veľa víťazstiev aj preto, že máme radi tesné zápasy, ktoré vieme rozhodnúť. Darí sa nám dodržiavať náš herný systém aj v zápasoch, keď nám to nepadá. Vtedy nie sme frustrovaní, ale trpezlivo pokračujeme v napĺňaní herného plánu. Má to svoj význam," vysvetlil Rodrigues.