Prví voliči v bratislavskej Karlovej Vsi prišli hneď po začatí volieb

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 25. mája (TASR) - V najväčšom volebnom okrsku č. 2 v bratislavskej Karlovej Vsi, v ktorom je zapísaných 1839 oprávnených voličov, v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP), privítali prvého hlasujúceho hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h.povedal Vladimír Kozlík pre TASR ešte predtým, ako vstúpil do volebnej miestnosti.Pre Jána Dobáka vyplýva dôvod účasti z presvedčenia, že právo voliť je potrebné využiť v každých voľbách.zdôraznil. Priznal, že napríklad pomoc eurofondov na každodenný život v mestskej časti veľmi necíti.dodal.Svoju účasť na voľbách ozrejmil aj pán Jozef.povedal.Voliči prichádzajú do volebných miestností zväčša po jednom, resp. v menších skupinách, zastúpené sú všetky vekové kategórie.V Karlovej Vsi môžu voliči hlasovať v 30 volebných okrskoch, v celej Bratislave v 378. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.Jedným z najväčších projektov, ktorý v Karlovej Vsi potvrdzuje možnosť pomoci prostredníctvom fondov Európskej únie (EÚ), je program Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. V mestskej časti sa realizuje v päťročnom cykle (2018 - 2023), pričom sa v ňom ráta s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech či zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia. Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia (EK) prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1.467.913 eur. Karlova Ves bola tiež v apríli tohto roka úspešná v 2. výzve iniciatívy Európskej komisie WiFi4EU, a ako jedna z 23 samospráv v Bratislavskom kraji získala 15.000 eur na zriadenie bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách.