 Kultúra

05. januára 2026

Prvou tohtoročnou inscenáciou Divadla Andreja Bagara v Nitre bude hudobná komédia Play Plautus


Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje komédiu Play Plautus, ktorá divákom ponúkne spracovanie komédií Pseudolus a Strašidlo slávneho rímskeho komediografa Tita Maccia Plauta. Okrem výnimočného humoru, ...



dsc_8394 676x488 5.1.2026 (SITA.sk) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje komédiu Play Plautus, ktorá divákom ponúkne spracovanie komédií Pseudolus a Strašidlo slávneho rímskeho komediografa Tita Maccia Plauta. Okrem výnimočného humoru, ktorý položil základy európskej komédie, ponúkne inscenácia aj nevšedný pohľad do zákulisia divadelnej tvorby a tiež nové súčasné hudobné spracovanie Plautových veršov. Premiéru hry Play Plautus v réžii poľského režiséra Łukasza Kosa uvedie DAB 23. januára vo Veľkej sále.


Inscenácia prepája motívy známych Plautových hier Pseudolus a Strašidlo. Prináša komické zápletky, zámeny postáv, majstrovský živý jazyk, vtipné situácie a jedinečné ľudské typy, na ktorých sa bavíme dodnes. Ponúkne humor, vtip, hudbu, "exkurziu" do antického divadla i do divadelného zákulisia. „Na základe tých najstarších antických textov chceme ísť až ku koreňom komédie. Fascinuje ma skúmať to, na čom sa ľudia bavili pred stovkami rokov a ukazuje sa, že aj dnes máme mnohé podobné problémy,“ povedal o hre jej režisér Łukasz Kos.

Priznané divadlo


Téma slobody sa v Plautových hrách objavuje často a podľa dramaturgičky Slavky Civáňovej bude prítomná aj v inscenácii Play Plautus. „V hrách tohto autora sa objavuje šikovný otrok, ktorý pomáha svojmu pánovi riešiť jeho problémy. Otroci v jeho hrách často odmietnu slobodu, pretože nechcú niesť zodpovednosť, ktorú prináša. Otvára sa nám tak veľká téma slobody i toho, do akej miery sa človek môže stať otrokom napríklad systému, ale aj vlastných túžob, vzťahov či strachu,“ priblížila Civáňová.

Zaujímavosťou inscenácie je aj snaha o takzvané priznané divadlo, vďaka ktorému diváci počas predstavenia uvidia hercov na javisku, ale aj priestory v zákulisí, vo foyer či v hereckom bufete, v ktorom účinkujúci čakajú na svoj výstup. „Pomocou naživo točeného videa i vopred natočených záberov divákom ukážeme miesta, do ktorých sa bežne nedostanú, uvidia hercov v zákulisí, kde sa pripravujú na svoj výstup. Chceme, aby diváci videli, ako sa divadlo tvorí,“ uviedol režisér Łukasz Kos. "Odhalíme to, čo sa skrýva za hotovou inscenáciou, ktorú diváci vidia na javisku,“ doplnila Slavka Civáňová.

Dôležitá bude aj hudba


Inscenácia Play Plautus sa pohráva s klasickou antickou komédiou a možnosťami jej súčasného spracovania, zároveň je „exkurziou“ do sveta antického divadla. „Existuje veľa teórií, ako vyzeralo, ako fungovalo, s akými typmi postáv pracovalo, ako vyzeral divadelný priestor. V skutočnosti máme k dispozícii iba texty. Všetko ostatné sú len domnienky a podstatné je to, čo sa deje v hlave diváka, čo v divadle prežíva. Toto sú komentáre, ktoré chcem do inscenácie dostať a vrátiť sa k podstate divadla,“ skonštatoval režisér.

Dôležitou súčasťou inscenácie Play Plautus bude hudba, ktorú tvorí herec DAB Ján Cibula. Aj keď nejde o muzikál, v hre bude dôležitá. „Štylisticky to bude súčasná hudba, no inšpirovali sme sa tým, ako svoje inscenácie písal Plautus. Vieme, že v Plautových hrách hudba bola a my ju budeme využívať ako jeden z inštrumentov, ktorý herec môže na javisku využívať,“ doplnil režisér.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Divadelné predstavenie
