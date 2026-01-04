Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 4.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. januára 2026

Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO



Michalovčania na Silvestra už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť ani v posledný deň roku 2025. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, ...



Zdieľať
michalovce 676x507 4.1.2026 (SITA.sk) - Michalovčania na Silvestra už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť ani v posledný deň roku 2025. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, počas 31. decembra 2025 sa v tradičnej recesistickej súťaži o prekonanie rekordu pokúsilo 85 súťažiacich. Vzdialenosť 31 metrov sa nepodarilo prekonať nikomu z nich.

Obsadené miesta


„Za svoje výkony sa však nemusia hanbiť ani súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach," uviedlo mesto.

V posledný deň roka 2025 zvíťazil Tomáš Slaninka. Jeho zátka preletela vzduchom do vzdialenosti 28,55 metra. Na druhom mieste skončil Ján Drinka, ktorému sa podarilo dosiahnuť vzdialenosť 25,2 metra. Bronzovú priečku obsadil Martin Slaninka, zátku zo šumivého vína sa mu podarilo vystreliť do vzdialenosti 24,9 metra. „Aj keď o umiestnení rozhodujú častokrát centimetre, hlavným poslaním akcie zostáva dobrá nálada a priateľské stretnutia," doplnilo mesto Michalovce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pôvod sútaže


Víťaz zo Silvestra v roku 2024, Daniel Stankovič, vystrelil zátku do vzdialenosti 25,05 metra. Celkový rekord pochádza z roku 2005 a jeho držiteľom je Pavel Tóth so vzdialenosťou 31 metrov.

Ako samospráva v minulosti priblížila, vznik recesistickej súťaže sa datuje do roku 1999 a spojený je so záhradkárskou osadou Topole. Tam sa zišla skupina priateľov, ktorí si priniesli po vlastnej fľaši šumivého vína. Jedna zátka im pri otváraní preletela do susednej záhrady, čo ich inšpirovalo súťažiť o to, kto dokáže zátku vystreliť ďalej. Súťaž sa v roku 2007 po siedmich ročníkoch presťahovala do centra mesta.



Zdroj: SITA.sk - Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Za rok 2025 evidujú policajti 417 podaní o možných hrozbách na školách, rozširujú prevenciu aj krízové postupy
<< predchádzajúci článok
Vo veku 107 rokov zomrel v Dubline „otec Slovákov v Írsku“ Joe Veselsky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 