Prvú poletapu Okolo Slovenska 2019 vyhral Kristoff, Baška je na 4. mieste

Na snímke nórsky cyklista týmu Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) pózuje fotografom s trofejov pre víťaza prvej poletapy 63. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska v Bardejove 18. septembra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Výsledky 1. poletapy Okolo Slovenska:



1. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates) 3.21:48 hod., 2. Michael Morkov (Dán.) 3.21:48, 3. Elia Viviani (Tal./obaja Deceuninck Quick-Step) 3:21.48, 4. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe) 3.21:48, ... 26. Lukáš KUBIŠ, 42. Marek ČANECKÝ (obaja SR/Dukla Banská Bystrica), 55. Róbert MÁLIK (SR/Slovensko), 70. Jakub VARHANOVSKÝ, 77. Martin HARING (obaja SR/Dukla Banská Bystrica), 80. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 81. Matúš ŠTOČEK, 82. Adrián BABIC (obaja SR/Slovensko), 94. Ján Andrej CULLY, 96. Juraj BELLAN, 99. Martin VLCÁK (všetci SR/Dukla Banská Bystrica), 109. Stanislav BÉREŠ, 115. Juraj LAJCHA, 119. Dávid KAŠKO (všetci SR/Slovensko) všetci 3.22:02, 136. Miklós SZABO (SR/Pannon Cycling Team) 3.23:45, 145. Richard COMA (SR/Slovakia) 3.25:16.

Bardejov 18. septembra (TASR) - Nór Alexander Kristoff z tímu UAE Team Emirates triumfoval v úvodnej poletape 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. O svojom víťazstve rozhodol v záverečnom špurte, keď sa odpútal od jazdcov Quick Stepu Michaela Morkova a Eliu Vivianiho. Na 4. mieste finišoval najlepší zo Slovákov Erik Baška.Jazdci absolvovali dva okruhy - jeden väčší s dĺžkou 40 kilometrov, ktorý jazdci prešli raz a menší 32-kilometrový, ktorý absolvovali trikrát. Rovinatá etapa obsahovala iba jeden hodnotený kopec, na ktorom získal maximálny počet 6 bodov Belgičan Kenny Molly z Wallonie. V závere etapy sa viacerí cyklisti nevyhli pádom, no kolízii sa úspešne vyhol Alexander Kristoff, ktorý napokon potvrdil pozíciu jedného z najväčších favoritov. Najlepšieho Slováka Erika Bašku klasifikovali na 4. pozícii z celkového počtu 147 cyklistov. "Snažil som sa bojovať o etapové víťazstvo. Dokázal som sa dostať na 3. miesto, ale videl som, že Viviani ide zo sedla. Ja som sa chcel na záverečných 200-metroch chcel postaviť do sedla a špurtovať. Na kockách to však bolo pomalšie, najmä preto mi ušla tretia priečka. Štvrté miesto pre mňa neznamená dôvod na spokojnosť, ale beriem to ako prísľub do ďalších etáp," poznamenal Baška.