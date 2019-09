Sport (R)evolution - Témou aj deti, Kuzminová: Chcem s nimi pracovať

Na snímke zľava hokejista Ľubomír Višňovský, tenistka Dominika Cibulková, biatlonistka Anastasia Kuzminová a moderátor Peter "Šarkan" Novák počas športovej konferencie Sport (R)evolution v Bratislave 18. septembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 18. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj hľadá investora na výstavbu športovej haly, ktorá by slúžila predovšetkým basketbalu, hádzanej a volejbalu. Predseda BSK Juraj Droba ohlásil zámer na stredajšej konferencii Sport (R)evolution a pozemok je pripravený poskytnúť za symbolickú sumu.Droba spomenul konkrétny projekt počas diskusie ohľadom športu ako spoločenskej zodpovednosti. V spoločnosti predsedu Komisie Slovenského olympijského a športového výboru pre rozvoj športu Petra Korčoka, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla či ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka zdôraznil, že aréna nemá slúžiť len Bratislavčanom, ale všetkým Slovákom." zdôraznil Droba pre TASR.Korčok má skúsenosti so spoluprácou so súkromnými investormi z pozície prezidenta Slovenského atletického zväzu (SAZ), využil ju napríklad pri organizácii predvlaňajších majstrovstiev Európy v krose v Šamoríne:Pri téme športovania detskej populácie sa diskutujúci zhodli, že všetko sa začína na školách, kde by sa mali zaviesť povinné tri hodiny telesnej výchovy týždenne.povedal Érsek.Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako hlavný organizátor namodeloval na celodennej konferencii diskusie a prednášky z rôznych sfér. Na hlavnom fóre predovšetkým o finančných a legislatívnych aspektoch športu, či organizácii podujatí. Zo zahraničných hostí prijali pozvanie splnomocnenec vlády ČR pre šport Milan Hnilička i predseda Českého olympijského výboru a šéf marketingovej komisie Medzinárodného olympijského výboru Jiří Kejval. Zo slovenských osobností nechýbali bývalý hokejista Ľubomír Višňovský, tenistka Dominika Cibulková či biatlonistka Anastasia Kuzminová.Všetci traja prispievajú rôznymi spôsobmi k zapájaniu detí do športových aktivít, Višňovský založil vlastné občianske združenie pre mladých hokejistov, Cibulková má tenisovú akadémiu, Kuzminová je napríklad ambasádorka projektu SOŠV Športuj Slovensko.povedala Kuzminová.