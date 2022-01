Prvú pomoc plus budú vyplácať aj za január a február, prevádzky tak môžu dostať na zamestnanca až 810 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady práce a sociálnych vecí budú aj za január a február tohto roka vyplácať štátne príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Rovnako ako za november a za december minulého roka pôjde o tzv. Prvú pomoc plus.Zamestnávateľom tak bude štát na zamestnancov preplácať 80 percent celkovej ceny práce a SZČO dostanú príspevok v sume od 270 eur do 810 eur podľa úrovne poklesu tržieb. Príspevok pre SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nemajú príjem z podnikania, naďalej dosiahne 315 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.Zatvorené prevádzky budú môcť aj za január a február tohto roka čerpať Prvú pomoc plus podľa schémy 3B. Ide o pomoc určenú pre zamestnávateľov s najviac 49 zamestnancami, ktorým klesli tržby najmenej o 40 percent. Suma finančnej pomoci je vo výške 450 eur až 810 eur na jedného zamestnanca podľa výšky poklesu tržieb.Ak zatvorenej prevádzke klesnú tržby od 40 do 60 percent, pomoc je v sume 450 eur na jedného zamestnanca. V prípade poklesu tržieb od 60 do 80 percent finančný príspevok na jedného zamestnanca dosahuje 630 eur a ak tržby zatvorenej prevádzky klesnú o 80 a viac percent, pomoc od štátu tvorí 810 eur na jedného zamestnanca.Pri čerpaní pomoci podľa schémy 3B pritom zamestnanci môžu byť prítomní v práci, nemusia byť doma "na prekážkach".