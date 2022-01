Súd o väzbe pre Norberta Bödöra vo štvrtok nerozhodne pre námietku zaujatosti

Kauza Valčeky sa týka úplatku vo výške 70-tisíc eur, ktorého prevzatie údajne priznal bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Marián K. Ten v minulosti vyšetroval kauzu odpočtov DPH známu ako Valčeky, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, synovec bývalého ministra Petra Žigu. Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať práve Norbert Bödör.



Bödör čelí obžalobe v kauze Dobytkár spojenej s korupciou v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a stíhaný je aj v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení Policajného zboru.





19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) vo štvrtok 20. januára nerozhodne vo veci väzby Norberta Bödör. Ako informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová, predseda senátu Juraj Kliment zrušil termín verejného zasadnutia nariadeného na 20. januára o 13:00 z dôvodu námietky zaujatosti podanej obvineným z 18. januára 2022 voči sudcom Najvyššieho súdu SR Klimentovi a Petrovi Štiftovi. Dodala, že o novom termíne verejného zasadnutia bude NS SR informovať.Špecializovaný trestný súd v Pezinku v nedeľu 16. januára nevzal obvineného nitrianskeho podnikateľa do väzby a prepustil ho zo zadržania.Sudca pre prípravné konanie totiž okrem iného konštatoval, že väzobné stíhanie obvineného v trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavovalo neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu.Navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať až bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov. Proti rozhodnutiu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sťažnosť.