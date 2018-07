Prvú pomoc vedelo počas akcie v Košickom kraji poskytnúť 103 vodičov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Košice 17. júla (TASR) - Úroveň znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci sa podľa skúseností Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach zlepšuje. Ako TASR informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, je na úrovni viac ako 78 percent. Vyplýva to z výsledkov dopravno-preventívnej akcie (9.7.-13.7.) polície v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) v košickom kraji.spresnila Mésarová s tým, že akcia bola zameraná na kontrolu obsahu autolekárničiek a preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou.Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku bolo cieľom predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke a zároveň poučiť vodičov o dôležitosti správneho vybavenia autolekárničiek a znalostí aspoň základných elementárnych vedomostí z poskytnutia prvej pomoci.dodala.Polícia pripomína, že vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, medzi ktorú okrem iného patrí aj autolekárnička. Jej obsah je rozdelený do štyroch samostatných modulov, pričom žiaden z nich nemôže byť po dátume spotreby.uvádza.