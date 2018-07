Malé podniky na Slovensku tvoria väčšinu pracovných miest

Ilustračná snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Malé podniky zamestnávajú na Slovensku viac než polovicu ľudí. Podiel miest tvorených najmenšími firmami je tak piaty najvyšší v Európskej únii (EÚ), hneď po Taliansku (66 %), Portugalsku (62 %), Španielsku (60 %) a Lotyšsku (58 %). Poukázala na to ČSOB banka na základe najnovších údajov Eurostatu.V Európskej únii funguje viac ako 23 miliónov firiem a podnikov, pričom až 98,7-% zastúpenie medzi nimi majú podnikatelia a malé podniky do 49 zamestnancov. V rámci nich dominujú najmenšie podniky do desať zamestnancov (93 %). Spoločnosti s 50 až 249 zamestnancami majú jednopercentný podiel a v priemere len dve z tisícky firiem sú veľké firmy s 250 a viac zamestnancami.Malé podniky vytvárajú v EÚ v priemere každé druhé pracovné miesto, ďalších 17 % tvoria stredné podniky a 33 % veľké podniky s 250 a viac zamestnancami.priblížila manažérka oddelenia riadenia segmentu pre malé a stredné podniky v ČSOB Dáša Polláková.Banka pravidelne monitoruje aj nálady podnikateľov a riziká, ktorých sa najviac obávajú.doplnila Polláková.Obavy z legislatívneho vývoja majú firmy v každom kraji Slovenska, s výnimkou žilinského a prešovského regiónu. V nich označovali ako najväčšie riziko ekonomický vývoj a nedostatok kvalitnej pracovnej sily.