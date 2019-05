PRVÚ SEMIFINÁLOVÚ BITKU VYHRALI FÍNI, RUSI IM NESTRELILI ANI GÓL

Bratislava 25. mája - Fínski hokejisti sa ako prví prebojovali do nedeľňajšieho finále 83. majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinále v Bratislave zdolali Rusko tesne 1:0 po góle kapitána Marka Anttilu.



Fínski hráči tak môžu napodobniť generáciu z roku 2011, ktorá práve v Bratislave získala titul. Bolo to posledné zlato "Suomi" z MS. Aj vtedy vyradili v semifinále Rusko (3:0) a vo finále si poradili so Švédskom (6:1). Na tohtoročnom turnaji vyradili "tri korunky" už vo štvrťfinále (5:4 pp). Poslednú medailu získali pred tromi rokmi v Rusku, kde si vybojovali striebro.



Fíni sa v boji o zlato stretnú s lepším z druhej semifinálovej dvojice Kanada - Česko. Finále je na program v nedeľu o 20.15 h, súboj o bronz sa začne o 15.45 h, obe stretnutia sa odohrajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

1. semifinále:



Rusko - Fínsko 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 51. Anttila (Jokiharju, Kiviranta). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Fraňo (ČR) - Oliver (USA), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Rusko: Vasilevskij - Nesterov, Sergačov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov



Fínsko: Lankinen - Lehtonen, Ohtamaa, Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Ojamäki - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Sallinen, Kuusela - Kiviranta, Lammikko, Anttila

Úvodná tretina priniesla vyrovnaný súboj, v ktorom mali viac šancí Fíni, no v závere naopak poriadne zatlačili a takmer otvorili skóre Rusi. "Suomi" sa dostali už po šiestich minútach ku svojej silnej zbrani presilovke, 30 sekúnd hrali štyria proti trom, ale veľa vody v nej nenamútili. Gólové šance prišli až potom, v 9. minúte mali severania tri za sebou, ale vyznamenal sa Vasilevskij. Na druhej strane sa predviedol sóloakciou Ovečkin, šikovne sa zbavil obrancu, no Lankinen bol pozorný. Fíni boli najbližšie ku gólu v 15. minúte, keď puk po šanci Kakka poskakoval po bránkovej čiare, no Vasilevskij ho do siete nepustil. Záver už patril Rusom, Chafizullin, Anisimov a ani Kuznecov však Lankinena neprekonali.



Druhú tretinu odštartovala ďalšia fínska presilovka, no ani tá nebola úspešná. V 24. minúte opečiatkovala Ojamäkiho delovka bránkovú konštrukciu, ďalšiu šancu mal Antilla, ale proti Vasilevskému nepochodil ani on. Rusi mohli udrieť v 31. minúte, keď si ich elitná lajna vytvorila veľký tlak. Po Dadonovovej strele sa dostal k puku Grigorenko, ktorý ho pred bránkou posunul na Zajceva, no jeho strela išla mimo. Vyrovnaná partia pokračovala aj v ďalších minútach, z oboch strán sa hral svižný hokej s množstvom pekných akcií. V 36. minúte predviedli ďalšiu hráči "zbornej", Nesterov poslal krížny pas na pravý kruh Kaprizovovi, ten sa poriadne oprel do puku, ale Lankinen sa opäť stihol presunúť. Na druhej strane predviedli rýchlu kombináciu Tyrväinen s Hakanpääom, no fínsky obranca v dobrej pozícii namieril vedľa bránky.



Rusi mali v prvej polovici tretej tretiny veľký tlak a v 46. minúte sa dostali aj k prvej presilovke v zápase. Počas nej si vypracovali jednu tutovku, no gól nedali. Po sérii rýchlych prihrávok sa dostal puk blízko pred bránku na voľného Dadonova, no ten v obrovskej šanci vypálil len do Lankinena. Po ňom mal dobrú príležitosť aj Kuznecov, no jeho strela z pravého kruhu brankára neprekvapila. Fíni sa však postupne dostali zo zovretia a v 51. minúte udreli. Vasilevskij si s Kivirantovou strelou ešte poradil, no k puku sa dostal kapitán Anttila a presným švihom otvoril skóre vyrovnaného duelu - 0:1. Ako sa ukázalo, bol to víťazný gól. Ruská "zborná" nenašla do konca duelu recept na spoľahlivú obranu súpera a najmä výborného Lankinena v bránke. Nič na tom nezmenila ani záverečná hra bez brankára.



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR