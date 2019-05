R. Fasel by bol za MS s 12 tímami: Ťažko to však zmeniť

Na archívnej snímke prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vyslovili veľkú spokojnosť s organizáciou i úrovňou zápasov na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach.uviedol prezident IIHF René Fasel na sobotňajšej záverečnej tlačovej konferencii v dejisku MS.zložil Fasel kompliment organizátorom.Aj podľa generálneho sekretára IIHF Horsta Lichtnera ide v mnohých smeroch o úspešný šampionát.poznamenal. Zápasy MS sa televíznym signálom vysielali do 157 krajín a teritórií sveta, viaceré z nich priniesli live všetky stretnutia. Napríklad duel Česka s Nemeckom pritiahol v Nemecku k obrazovkám 2,28 milióna ľudí na televíznom kanáli, ktorý má inak priemernú sledovanosť 335.000.uviedol Lichtner. Dianie na šampionáte sledovalo prostredníctvom oficiálnych sociálnych kanálov 992.000 ľudí, veľmi obľúbené sa ukázali byť videozostrihy najlepších momentov zo zápasov. Lichtner spomenul aj 27,7 milióna zobrazených stránok na oficiálnom webe MS či 75 miliónov video zhliadnutí.Slováci ukázali, že vedia pripraviť skvelý šampionát, podľa Fasela by sa však prípadné ďalšie hokejové MS museli hrať vo väčšej hale, ako je tá súčasná košická. Do Steel arény sa zmestilo maximálne 7440 divákov, čo je na pomery MS nízka kapacita.odkázal odchádzajúci šéf svetového hokeja slovenským organizátorom.Šéfa IIHF veľmi teší aj úroveň zápasov.povedal Fasel. Na druhej strane sa zrodilo množstvo jednoznačných výsledkov, najmä Taliani, Rakúšania a Briti dostávali debakle. Zrodilo sa iba málo prekvapujúcich výsledkov. Akoby sa výkonnostný rozdiel medzi hokejovými gigantmi a menej hokejovo vyspelými krajinami ešte viac prehĺbil. Preto logicky zaznievali otázky, či nie je 16 tímov na šampionáte priveľa.naznačil Fasel, že rozhodnutie nie je iba na ňom. Prípadnú zmenu formátu by musel odsúhlasiť Kongres IIHF, v ktorom majú zastúpenie aj menej vyspelé hokejové krajiny.Fasel sa vyjadril aj k možnej účasti hráčov z NHL na ZOH 2022 v Pekingu.Kým slovenskí hokejisti si ako deviaty tím svetového rebríčka budú musieť vybojovať účasť na ZOH 2022 v kvalifikácii, domáca Čína má miestenku istú.Šéf IIHF takisto vyjadril svoj negatívny názor k videorozhodcom. Podľa neho by sa malo o jednotlivých situáciách rozhodovať na ľadovej ploche, nie vo videomiestnostiach.Fasel sa budúci rok nebude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie šéfa IIHF.dodal.