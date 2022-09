Prvý deň na ITAPA EXPO prilákal na nábrežie Dunaja desaťtisíce návštevníkov na slovenské premiéry inovácií

V slovenskej premiére bola odhalená štúdia športového vodíkového automobilu MH2



Návštevníci mali najväčší záujem o exponáty zo slovenského pavilónu na EXPO DUBAJ



2020



Stoličky na námestí M. R. Štefánika boli počas premiéry filmu Filipa Kuliševa zaplnené do posledného miesta





O ITAPA:

Podujatia ITAPA už 21 rokov prinášajú nové impulzy pre digitalizáciu, inovácie a moderné technológie na Slovensku, pričom sa stali vrcholnou konferenčno-diskusnou platformou. Cyklus podujatí ITAPA štandardne spája štát, verejnú správu s firmami, priemyslom a obchodom, ale aj akademickou sférou a výskumom. Najväčším podujatím je trojdňový jesenný Medzinárodný kongres ITAPA s viac než stovkou domácich aj zahraničných spíkrov a tisíckami účastníkov. ITAPA EXPO – festival inovácií je novým formátom ITAPA pre širokú verejnosť. Jeho jasnou métou je podporiť slovenské inovácie a na jedno miesto priniesť zaujímavé technologické exponáty, inšpiratívne rozhovory a zaujímavých a úspešných ľudí.





10.9.2022 (Webnoviny.sk) -Veľkej pozornosti sa počas prvého dňa ITAPA EXPO tešila štúdia vodíkového auta MH2, vírnik NISUS, autobus na vodíkový pohon, inovatívne bicykle, ultraľahké lietadlo Viper a robotické exponáty. Veľkému záujmu sa tešila Robotická ZOO so slovenskými stredoškolskými reprezentantmi na tohtoročných robotických majstrovstvách sveta, ako aj s robotmi s Národného centra robotiky.„Vďaka možnosti zoznámiť sa s originálnymi slovenskými nápadmi a inováciami pomáhame budovať povedomie o tom, že aj malá krajina ako Slovensko môže zaujať vo svetovom meradle, čo sa ukázalo aj v prípade úspechu slovenského pavilónu na EXPO DUBAJ 2020. A je to v podstate naša šanca ako uspieť v medzinárodnej ekonomike, lebo len vďaka nápadom a inováciám napredujú aj iné menšie krajiny ako Fínsko, Holandsko, či Estónsko,“ povedala Dana Kršáková, organizátorka ITAPA EXPO.Nemenej zaujímavý program priniesli na ITAPA slovenské vysoké školy a inštitúcie verejnej správy, ktoré prezentujú prácu študentov a výsledky inovačných programov a snažia sa napríklad pre prácu v štátnom IT zaujať mladých ľudí.ITAPA EXPO prebieha celú sobotu až do 21. hodiny. Po zotmení sa je tiež na čo pozerať. Piatková premiéra filmu slovenského fotografa a cestovateľa Filipa KulIševa - Amazing Planet - prilákala stovky ľudí a námestie pri Eurovea bolo zaplnené do posledného miesta. A repríza bude aj v sobotu večer.ITAPA EXPO sa konána nábreží Dunaja – Námestí M.R. Štefánika pri nákupnom centre Eurovea. Event odštartoval v piatok o 10:00, v sobotu pokračuje celý deň od 11.00 h. Program a ďalšie informácie o ITAPA EXPO nájdete na webe www.itapaexpo.sk Podujatiu ITAPA EXPO udelili záštitu Ministerstvo hospodárstva SR, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a primátor hlavného mesta SR Bratislavy.