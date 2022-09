Rusko oznámilo stiahnutie jednotiek z Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny

Ďalšia blamáž Moskvy

Evakuácia ľudí do Ruska

10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že sťahuje vojakov z kľúčových území v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Týka sa to dvoch území, v ktorých počas ostatného týždňa výrazne pokročila ukrajinská protiofenzíva. Hovorca ministerstva obrany Igor Konašenkov uviedol, že jednotky budú premiestnené z oblastí okolo miest Balaklija a Izium do Doneckej oblasti.Ústup ruských síl z Charkovskej oblasti by mohol signalizovať ďalšiu blamáž Moskvy v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine. Podobný neúspech zaznamenali ruské sily i v počiatočných fázach invázie, keď sa stiahli z oblastí okolo ukrajinskej metropoly Kyjev Podobne ako v prípade ústupu od Kyjeva Rusi odôvodnili i stiahnutie sa z Charkovskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany prostredníctvom Konašenkova uviedlo, že k tomuto kroku pristúpili „s cieľom dosiahnuť stanovené ciele špeciálnej vojenskej operácie na oslobodenie Donbasu “.Ukrajinská armáda zaznamenala v ostatných dňoch významné úspechy v Charkovskej oblasti, ktorá bola niekoľko mesiacov terčov neprestajného ostreľovania. Niekoľko hodín pred oznámením ruského ministerstva obrany sa začali šíriť informácie, že ukrajinské sily prenikli do strategického Kupianska v Charkovskej oblasti a prerušili Rusom životne dôležité zásobovacie trasy. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) odhaduje, že ukrajinskí vojaci v uplynulých dňoch oslobodili na severovýchode krajiny zhruba 2500 kilometrov štvorcových. Britské ministerstvo obrany zasa v sobotu uviedlo, že Ukrajinci postúpili až 50 kilometrov južne od Charkova.Moskva tvrdenia Ukrajiny a jej západných spojencov nepotvrdila ani nekomentovala. Ruskom dosadený predstaviteľ miestnej správy v Iziume Vladislav Sokolov však na sociálnej sieti uviedol, že úrady v meste začali s evakuáciou obyvateľstva do Ruska.Po ústupe ruských vojakov z Charkovskej oblasti sa očakáva, že Moskva sa bude snažiť premiestniť ich okrem Donbasu i do Chersonskej oblasti, kde trvá ďalšia ukrajinská protiofenzíva. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov pre televíznu stanicu Ukraina povedal, že Rusi nemajú pre svojich vojakov v Chersonskej oblasti žiadne jedlo ani palivo, keďže Kyjiv prerušil ich zásobovanie. „Bude to ako lavína. Jedna obranná línia sa zatrasie a spadne," vyslovil Reznikov svoju prognózu.