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 24hod.sk    Šport

18. júla 2026

Prvý letný podpis a hneď rekordný. Aston Villa si vyhliadla hviezdu z MS 2026


Tagy: Prestup

Stredopoliar strelil tri góly a pridal dve asistencie, kým sa nezranil na aktuálnom svetovom šampionáte. Anglický futbalový klub Aston Villa oznámil podpis zmluvy so švajčiarskou hviezdou z aktuálnych ...



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switzerland_wcup_soccer_73554 676x380 18.7.2026 (SITA.sk) - Stredopoliar strelil tri góly a pridal dve asistencie, kým sa nezranil na aktuálnom svetovom šampionáte.


Anglický futbalový klub Aston Villa oznámil podpis zmluvy so švajčiarskou hviezdou z aktuálnych majstrovstiev sveta Johanom Manzambim z nemeckého Freiburgu za údajne rekordnú cenu - niečo vyše 50 miliónov libier (približne 58 790 000 eur).

Stredopoliar tam prichádza po pôsobivom svetovom šampionáte, na ktorom strelil tri góly a pridal dve asistencie, kým sa nezranil. Švajčiarsko sa dostalo do štvrťfinále, no prehralo s neskorším finalistom z Argentíny.

Dvadsaťročný Manzambi zohral kľúčovú úlohu aj pri postupe Freiburgu do finále Európskej ligy, kde ich zdolala práve Aston Villa.

Mladík bol tiež cieľom Newcastlu. Bol vyhlásený za najlepšieho mladého hráča Európskej ligy v sezóne 2025/26 a je prvou posilou Villy v letnom prestupovom období.

"Som veľmi, veľmi šťastný a teším sa, že budem hrať za tento klub. Je to veľký klub v Anglicku a hrá v Lige majstrov. Už som hral proti nemu, takže to vyšlo perfektne," povedal na sociálnych sieťach klubu.

"Dúfam, že budem môcť hrať rovnako ako na majstrovstvách sveta a s Freiburgom," dodal Švajčiar.

Villa je údajne blízko k dokončeniu podpisu zmluvy so stredopoliarom Wolves Joãoom Gomesom.

Unai Emery potrebuje posily do stredu poľa po tom, čo predal Youriho Tielemansa Manchestru United.


Zdroj: SITA.sk - Prvý letný podpis a hneď rekordný. Aston Villa si vyhliadla hviezdu z MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prestup
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