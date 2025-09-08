|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Prvý mobil je tu: tipy, ako ho využiť zodpovedne
Začiatok školského roka je často spojený s veľkými rozhodnutiami. Rodičia riešia nové povinnosti, školské pomôcky, ale čoraz častejšie aj otázku: je už ten správny čas, aby moje dieťa dostalo prvý ...
Zdieľať
8.9.2025 (SITA.sk) - Začiatok školského roka je často spojený s veľkými rozhodnutiami. Rodičia riešia nové povinnosti, školské pomôcky, ale čoraz častejšie aj otázku: je už ten správny čas, aby moje dieťa dostalo prvý mobil?
Práve tento okamih býva dôležitým míľnikom – dieťa dostáva do rúk nástroj, ktorý je symbolom dôvery aj nových záväzkov. Nie je to len o tom, že bude mať prístup k aplikáciám či zábave. V prvom rade ide o zodpovednosť, ktorá prichádza spolu s prvým telefónnym číslom a s pravidlami, na ktorých sa rodičia s dieťaťom dohodnú.
"S prvým mobilom prichádza veľká zodpovednosť – pre dieťa aj rodiča. V Orangei chceme byť sprievodcom, ktorý rodinám pomôže nastaviť pravidlá a naučiť deti používať technológie správne a zodpovedne," hovorí Andrea Ungvölgyi, CSR líderka spoločnosti Orange Slovensko.
Keď sa téma prvého mobilu otvorí pri návrate do školy, má to aj praktický rozmer. Deti začínajú byť samostatnejšie, presúvajú sa medzi školou, krúžkami či kamarátmi a rodičia potrebujú mať istotu, že sa im kedykoľvek dovolajú. Platí to však aj opačne, dieťa vie, že sa s mamou či tatom spojí na pár klikov. Zároveň sa mobil stáva prirodzeným prostriedkom, ako byť v kontakte s kamarátmi.
A hoci prvé kroky v digitálnom svete prinášajú riziká, rodičia ich môžu zvládnuť, ak nastavia jasné pravidlá a komunikujú o bezpečnosti. Inšpiráciu, ako to urobiť, nájdu aj na stránke Beznastrah.online.
Prvý mobil si bezpochyby zaslúži aj prvý paušál. Orange preto prináša Paušálik – ponuku šitú na mieru deťom od 6 rokov. Medzi hlavné výhody Paušáliku patrí napríklad volanie zadarmo na tri vybrané čísla, čo ocenia najmä rodičia, ktorí chcú mať istotu, že sa im dieťa vždy dovolá. Benefitom je aj rodičovská kontrola prostredníctvom aplikácie Môj Orange. Rodičia odsledujú spotrebu, nastavia limity a môžu aj dokupovať ďalšie služby. Okrem toho Paušálik ponúka jednoduché nastavenia, férové ceny a jasné pravidlá, ktoré dodajú istotu v digitálnom svete deťom aj dospelým.
A aby bola ponuka skutočne kompletná, jej súčasťou je aj "Moja prvá zmluva" s jasnými a jednoduchými pravidlami zodpovedného používania mobilu. Práve táto symbolika je dôležitá: mobil sa nestáva len hračkou, ale aj zodpovednosťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prvý mobil je tu: tipy, ako ho využiť zodpovedne © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve tento okamih býva dôležitým míľnikom – dieťa dostáva do rúk nástroj, ktorý je symbolom dôvery aj nových záväzkov. Nie je to len o tom, že bude mať prístup k aplikáciám či zábave. V prvom rade ide o zodpovednosť, ktorá prichádza spolu s prvým telefónnym číslom a s pravidlami, na ktorých sa rodičia s dieťaťom dohodnú.
"S prvým mobilom prichádza veľká zodpovednosť – pre dieťa aj rodiča. V Orangei chceme byť sprievodcom, ktorý rodinám pomôže nastaviť pravidlá a naučiť deti používať technológie správne a zodpovedne," hovorí Andrea Ungvölgyi, CSR líderka spoločnosti Orange Slovensko.
Keď sa téma prvého mobilu otvorí pri návrate do školy, má to aj praktický rozmer. Deti začínajú byť samostatnejšie, presúvajú sa medzi školou, krúžkami či kamarátmi a rodičia potrebujú mať istotu, že sa im kedykoľvek dovolajú. Platí to však aj opačne, dieťa vie, že sa s mamou či tatom spojí na pár klikov. Zároveň sa mobil stáva prirodzeným prostriedkom, ako byť v kontakte s kamarátmi.
A hoci prvé kroky v digitálnom svete prinášajú riziká, rodičia ich môžu zvládnuť, ak nastavia jasné pravidlá a komunikujú o bezpečnosti. Inšpiráciu, ako to urobiť, nájdu aj na stránke Beznastrah.online.
Prvý mobil si bezpochyby zaslúži aj prvý paušál. Orange preto prináša Paušálik – ponuku šitú na mieru deťom od 6 rokov. Medzi hlavné výhody Paušáliku patrí napríklad volanie zadarmo na tri vybrané čísla, čo ocenia najmä rodičia, ktorí chcú mať istotu, že sa im dieťa vždy dovolá. Benefitom je aj rodičovská kontrola prostredníctvom aplikácie Môj Orange. Rodičia odsledujú spotrebu, nastavia limity a môžu aj dokupovať ďalšie služby. Okrem toho Paušálik ponúka jednoduché nastavenia, férové ceny a jasné pravidlá, ktoré dodajú istotu v digitálnom svete deťom aj dospelým.
A aby bola ponuka skutočne kompletná, jej súčasťou je aj "Moja prvá zmluva" s jasnými a jednoduchými pravidlami zodpovedného používania mobilu. Práve táto symbolika je dôležitá: mobil sa nestáva len hračkou, ale aj zodpovednosťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prvý mobil je tu: tipy, ako ho využiť zodpovedne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
<< predchádzajúci článok
Prvý robotický vysávač s mopovacím valcom – Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Prvý robotický vysávač s mopovacím valcom – Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete