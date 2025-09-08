|
Pondelok 8.9.2025
Ocenenia Značky kvality 2025 získala ďalšia pätica výrobkov spoločnosti Tauris a Ryba a Košice
Ide o trojicu mäsových výrobkov - Pastrami z daniela, Pastrami z jeleňa a Muflón saláma, ako aj dva šaláty - Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou a lahôdkový šalát nesúci názov Slonia pochúťka. Značku ...
8.9.2025 (SITA.sk) - Ide o trojicu mäsových výrobkov – Pastrami z daniela, Pastrami z jeleňa a Muflón saláma, ako aj dva šaláty – Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou a lahôdkový šalát nesúci názov Slonia pochúťka. Značku kvality pritom doteraz získalo už 13 výrobkov Tauris, medzi nimi aj veľmi obľúbené Zipser párky a Zipser šunka, a rovnako 17 výrobkov Ryba Košice, vrátane ikonickej treskoslovenskej Tresky v majonéze.
Pri výrobkoch, o ktorých ocenení rozhoduje odborná porota ministerstva pôdohospodárstva, sa už nehodnotí iba nadštandardná kvalita, ako tomu bolo v minulosti, no produkty musia spĺňať aj ďalšie prísne požiadavky. Musia byť vyrábané z domácich surovín, a to pri dodržaní deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín. Zároveň platí, že najmenej 75 percent z celkovej spotreby surovín musí tvoriť surovina domáceho pôvodu a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Počas tohtoročnej výstavy Agrokomplex v Nitre odovzdá ocenenia zástupcom firiem na slávnostnom galavečeri Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
"Ocenenie kvality našich výrobkov si nesmierne vážime a vnímame ho aj ako záväzok do budúcnosti neustále ponúkať našim zákazníkom kvalitné výrobky, ktorým môžu dôverovať. Z kvality, čerstvosti a autentickej chuti našich výrobkov nepoľavujeme a nebudeme poľavovať," zdôrazňuje Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT, do ktorého portfólia patrí aj spoločnosť Tauris.
Tauris sa vždy snaží stáť na strane spotrebiteľa a ponúkať mu chutné a prvotriedne výrobky. "V časoch, kedy ide často cena na úkor kvality, sa my v spoločnosti Tauris snažíme trvať na jedinečnej kvalite. A to nielen pri našich tradičných výrobkoch, ale aj pri novinkách, ktoré pravidelne prinášame zákazníkom. Veľmi ma preto teší, že ocenenie Značka kvality získavajú aj naše nové produkty," dodáva Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tauris.
Značkou kvality sa tak po novom môže pýšiť trojica mäsových výrobkov spoločnosti Tauris, ktoré sú zo zveriny – Pastrami z daniela, Pastrami z jeleňa a Muflón saláma. Pastrami predstavuje údené a následne tepelne opracované mäso. Svoj pôvod má u karpatských pastierov a názov je odvodený pravdepodobne od rumunského slovesa a pǎstra – uchovať. Pastrami sa obvykle krájajú na veľmi tenké plátky. Mäso je naložené v soľnom roztoku s rôznymi koreninami. Následne sa obalí v zmesi korenia a zaúdi sa dymom z bukového dreva. Potom sa ešte tepelne opracuje. Tauris netradične na tento druh výrobku použil zverinové mäso, teda čistú roštenku z daniela a jeleňa.
Muflón saláma je zase trvanlivý tepelne opracovaný mäsový výrobok. Vyrába sa z muflonieho mäsa, slaniny a rôznych korenín ako napríklad muškátový orech alebo zázvor. Ide o mäsový výrobok príjemnej arómy a chuti. "Zverinové mäso v našich výrobkoch pochádza výlučne zo zvierat žijúcich v slovenských lesoch a získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat. Vďaka vlastnej rozrábke zveriny máme kontrolu nad kvalitou tohto mäsa od lesa až po ponuku pre zákazníkov," približuje Richard Duda.
Na tohtoročnom Agrokomplexe získala ocenenie aj dvojica lahôdkových šalátov PIKNIK od spoločnosti Ryba Košice, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Tauris. Ide o novinky – Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou a lahôdkový šalát s názvom Slonia pochúťka.
Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou predstavuje exkluzívne spojenie chutí lahodnej majonézy, ZIPSER šunky a praženej cibuľky. Tento kvalitný slovenský výrobok tak dokáže uspokojiť aj náročnejších zákazníkov. Šalát Slonia pochúťka je zase inšpirovaný dávnym retro receptom, ktorý kedysi poznala nejedna domácnosť. Je to šalát plný chuti, ktorý je charakteristický svojou receptúrou, kde sa zálievka vytvorená z paradajkového pretlaku nechá prevariť a následne sa spojí s majonézou. Lahodná zmes spojená s ostatnými surovinami vytvára mimoriadne delikátny pôžitok.
Ocenenie Značka kvality udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už viac ako 20 rokov. Jeho cieľom je podporiť a zviditeľniť kvalitné domáce výrobky. O udelení značky rozhoduje odborná porota a potravinárskym produktom sa prideľuje na obdobie troch rokov.
