Prvý Slovák v najprestížnejšej MMA organizácii Ľudovít Klein zdolal na UFC 272 v Las Vegas Američana Devonteho Smitha

Ľudovít Klein nastúpil na skladbu Highway to Hell od AC/DC, v rukách niesol slovenskú vlajku. Počas predstavovania sústredene pochodoval z jednej strany na druhú. „Poďme!” dodával si guráž.

Priebeh

Duel otvoril kombináciami predná-zadná, Devonte Smith odpovedal jednotkami. Slovák v druhej minúte zasiahol obávaným high kickom. V tretej minúte trafil zadnou a súper skončil v pletive. Ľudovíta Kleina však po inkasovaní kolena a rýchlych úderov zviazal. Novozámčan zasiahol high kickom aj v poslednej minúte, Devonte Smith sa opäť zapotácal a klinčoval súpera.

Američan otvoril 2. kolo štyrmi kopmi, Ľudovít Klein odpovedal úderom a high kickom, nasledoval ďalší klinč. Slovák naďalej tlačil, prevahu mal v postoji i klinčoch, kde zasahoval najmä ramenami. Devonte Smith sa pokúsil preniesť súboj na zem, Ľudovít Klein odmietol oba pokusy o takedown.

Američan otvoril kopmi i 3. kolo, no po rovnakej odpovedi Ľudovíta Kleina stratil stabilitu a potácal sa pri pletive. Slovák lovil ukončenie, no Devonte Smith opäť ustál tlak v klinči. Američan ťahal vo všetkých aspektoch za kratší koniec a dve minúty pred koncom začal riskovať s cieľom ukončiť zápas pred limitom. Protivníka zasahoval, no Ľudovít Klein nebol vo väčších problémoch a záver kontroloval.

Ľudovít Klein mal v počte signifikantných úderov miernu prevahu 60-53, všetky údery 80-80 (bez knockdownov či pokusov o takedown alebo submisiu).

ZÁPASY ĽUDOVÍTA KLEINA V UFC: 26. 09. 2020: Klein - Shane Young (NZL) - KO (1. kolo, 1:16) 08. 05. 2021: Klein - Michael Trizano (USA) - na body (28-29, 28-29, 27-30) 16. 10. 2021: Klein - Nate Landwehr (USA) - anaconda choke (3. kolo, 2:22) 05. 03. 2022: Klein - Devonte Smith (USA) - na body (28-29, 29-28, 30-27) Prestrieľal nebezpečného knokautéra Devonte Smith utrpel v 15. zápase štvrtú prehru (bilancia v UFC 3-3), prvýkrát v kariére neskončil jeho súboj pred limitom. Až 10 z 11 víťazstiev dosiahol na KO alebo TKO, jedného súpera utiahol na triangle choke. Všetky prehry boli na TKO. Do najprestížnejšej organizácie sa dostal v auguste 2018 cez Dana White's Contender Series, rovnako ako druhý Slovák v UFC Martin Buday. Pri debute knokautoval súpera po 46 sekundách. Na konte má aj jeden bonus za výkon večera.

Zrejme dostane novú zmluvu

Pre Ľudovíta Kleina bola konfrontácia posledná v rámci štvorzápasovej zmluvy. Víťazstvom vyrovnal svoju bilanciu v UFC na 2-2 (celkovo 18-4) a s najväčšou pravdepodobnosťou dostane od organizácie nový kontrakt.

Súboj vzal narýchlo

Ľudovít Klein prijal súboj s len osemdňovým predstihom, keď Smithov pôvodný súper Erick Gonzalez minulý štvrtok odstúpil zo zápasu kvôli zraneniu nohy. „Neváhali sme a ani sme nemali možnosť príliš premýšľať, ponuka na zápas prišla na poslednú chvíľu. Lajoško bol v príprave, tak sme si len pozreli súpera a išli do toho,” povedal pred zápasom pre ŠPORT.sk Novozámčanov hlavný tréner Attila Végh.

Napriek rýchlemu sledu udalostí, Ľudovít Klein bol podľa Attilu Végha pripravený: „Príprava už vrcholila, je vo veľmi dobrej forme. Preto sme zobrali zápas. Pripravoval sa tri mesiace a keby nemal zápas teraz, mal ho mať o tri týždne neskôr.”

Bez trénera Végha

V Kleinovom rohu boli tréneri Ján Hudák a Pavol „Lapo” Kuruc. Hlavný kouč Attila Végh chýbal kvôli účasti v tanečnej šou: „Lajoš odletel bezo mňa a bohužiaľ nemôžem za ním prísť, keďže mám svoj projekt Let's Dance. Boli sme na to pripravení v predstihu. Aj na tréningoch som s ním bol menej, keďže mám teraz svoje povinnosti. No stále som bol informovaný, ako pokračujú tréningy a v akom je stave.”