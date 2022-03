Iba 16-ročná Rexová získala na paralympiáde v Pekingu zlato, obhajkyňa Farkašová nedokončila

Farkašová zachytila jednu z bránok

Dôležitý zápas parahokejistov

6.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Alexandra Rexová sa stala paralympijskou šampiónkou v paraalpskom lyžovaní. Stále iba 16-ročná bratislavská rodáčka v nedeľu ovládla super G zrakovo znevýhodnených žien, keď s navádzačkou Evou Trajčíkovou zdolali ostatné konkurentky.Druhá skončila s mankom 1,78 sekundy Britka Menna Fitzpatricková, bronz získala domáca Ču Ta-čching (+2,29 s). Smolu mala obhajkyňa najcennejšieho kovu z Pjongčangu 2018 Henrieta Farkašová , ktorá v dolnej časti trate zachytila jednu z bránok a spadla, mala by však byť v poriadku.Alexandra Rexová pri premiére na tomto fóre získala zlato už vo svojom druhom štarte, v sobotňajšom zjazde skončila tesne za pódiom na 4. priečke. "Stále tomu nemôžem uveriť, že práve ja, že sa nám to proste takto podarilo. Jazda bola podľa mňa dobrá, ale určite sa dá ísť ešte lepšie. Brutálne sa však teším. To je neuveriteľné. Ja naozaj nemám slov," hovorila v cieli nová paralympijská šampiónka.Medzi stojacimi ženami obsadila Petra Smaržová 11. priečku a Vanesu Gaškovú klasifikovali na 13. pozícii. V kategórii zrakovo znevýhodnených mužov Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík) skončil piaty, Jakuba Kraka (nav. Branislav Brozman) diskvalifikovali po prejazde jednou z bránok a Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová) preteky nedokončil.Medzi stojacimi mužmi obsadil Martin France 25. priečku.Reprezentanti SR v curlingu na vozíku v nedeľu predpoludním podľahli Nórom 3:9 a od 19.30 h (12.30 h SEČ) ich čaká duel proti Lotyšom. Slovenskí parahokejisti od 16.35 h (9.35 h SEČ) absolvujú dôležitý duel proti Talianom.