Prvý slovenský umelec má sólo výstavu v múzeu Haifa Museums of Art

Jaro Varga má ako prvý umelec zo Slovenska svoju samostatnú výstavu v izraelskom múzeu Haifa Museums of Art. Výstava potrvá do konca tohto roka. Pre 24hod.sk túto informáciu uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu v Jeruzaleme Jakub Urik.





Na výstave s názvom Travel Tales in the Land upozorňuje Varga na to, že aj detské hry a literatúra sa používali ako nástroj na šírenie ideológie. Konkrétne poukazuje na diela nemeckého spisovateľa Karla Maya, ktorého literatúra je podľa neho presiaknutá stereotypmi, ideológiou, násilím, rasizmom a kolonializmom.Výstava sa skladá z 80 kníh Karla Maya, do ktorých umelec voľne založil 40 VHS pások. Súčasťou je aj 20 umelcových kresieb. Na výstavu v Izraeli vybral umelec tie knihy nemeckého spisovateľa, ktoré sa odohrávajú v oriente. Upozorňuje nimi napríklad na to, že v 30. rokoch minulého storočia sa upravovali podľa požiadaviek režimu a vyškrtli sa z nich všetky mená, ktoré zneli židovsky.Varga touto výstavou nadväzuje na svoj dlhodobý umelecký výskum, ktorého jednotlivé časti prezentoval v Barcelone, Bratislave a Bukurešti. "Dlhodobo vytváram knižnicu Karla Maya, ktorá odkrýva kritický pohľad na tradíciu indiánskych hier, a to najmä v kontexte nemeckej literatúry a kultúry, kde majú tieto hry ideologické konotácie," povedal o svojom diele umelec.Jaro Varga vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Dlhodobo žije a tvorí v Prahe. Svoje diela vystavoval v mnohých krajinách sveta, napríklad v Anglicku, Južnej Kórei či Kambodži. Prezentoval ich aj na svetovej výstave Expo v Dubaji či na medzinárodnom veľtrhu umenia Art Basel.