Film Nikdy nehovor nikdy prekonal hranicu 300.000 divákov

Film prišiel do kín 3. augusta, počas prvého premietacieho víkendu s návštevnosťou 39.504 divákov dosiahol zo slovenských filmov najlepší otvárací víkend v tomto roku. "Snímka Nikdy nehovor nikdy dokázala počas premiérového víkendu dokonca rovnocenne konkurovať aj silnej hollywoodskej produkcii a stala sa tak jednotkou v kinách," hovorí Muráriková s tým, že snímka v celkových výsledkoch za SR a ČR predbehla aj filmy ako Známi neznámi (dokopy 265.000 divákov na Slovensku aj v Česku), Šťastný nový rok 2: Dobro došli (celkovo 283.000 divákov), Striedavka (takmer 246.000 divákov) či Želanie k narodeninám (viac ako 260.000 divákov za obidve krajiny).Návštevnosť vzťahovej komédie teší nielen režiséra Mišíka, radosť z toho, že oslovila divákov v kinách, majú aj hlavní hereckí predstavitelia Tereza Kostková a Tomáš Maštalír. "Ten počet divákov je krásny, ale samo o sebe by to množstvo neznamenalo toľko ako skutočnosť, že sa ľuďom film páči, čo nám dávajú vedieť napríklad na sociálnych sieťach. Dokonca si ho niektorí išli pozrieť aj viackrát. To tomu číslu dáva ešte väčšiu hodnotu a ja si to veľmi vážim," poznamenala Kostková. "Taký počet divákov vždy poteší. Asi to teda malo zmysel," dodal Maštalír.Vo filme účinkujú aj Lenka Krobotová, Marek Majeský, Ondřej Sokol, Hana Holišová, Jana Kovalčiková, Lucia Siposová, Juraj Hrčka, Štefan Martinovič a ďalší. Titulnú pieseň k snímke s názvom Všetko sa môže stať naspieval Pavol Habera.