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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Prvý zápas v novom tíme a takmer shutout. Hellebyuck sa parádne uviedol v New Jersey – VIDEO


Tagy: NHL 2026/2027

Zlatý medailista zo ZOH 2026 prispel k triumfu New Jersey nad Dallasom 5:1. Len nedávno spôsobila v NHL rozruch megavýmena medzi Winnipegom a New Jersey. Z kanadského tímu ...



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hellebuyck 676x451 28.10.2026 (SITA.sk) - Zlatý medailista zo ZOH 2026 prispel k triumfu New Jersey nad Dallasom 5:1.


Len nedávno spôsobila v NHL rozruch megavýmena medzi Winnipegom a New Jersey. Z kanadského tímu sa na východ USA porúčal jeden z najlepších brankárov profiligy Connor Hellebuyck.

Za neho prišli do Winnipegu útočníci Dawson Mercer a Nick Bjugstad, brankár Nico Daws, práva na útočníka Alexandra Commanda, voľba v druhom kole draftu NHL v roku 2029 a voľba v siedmom kole draftu v roku 2027.

Výnimočný Connor


Hellebuyck už má za sebou debut v novom tíme a bol úspešný. Americký zlatý medailista zo ZOH 2026 predviedol 17 zákrokov a prispel k triumfu New Jersey na ľade Dallasu 5:1. V American Airlines Center sa v tíme hostí dvoma gólmi blysol Švajčiar Nico Hischier, bratia Jack a Luke Hughesovci pridali po góle aj asistencii.

"Podľa mňa bol Connor výnimočný. Naša hra sa mi páčila, ale mal som pocit, že sme v určitých momentoch až príliš ľahko púšťali súperov do priestoru pred bránkou. A náš brankár bol v týchto situáciách mimoriadne istý," pochválil tréner New Jersey Sheldon Keefe trojnásobného držiteľa Vezinovej trofeje.

https://www.instagram.com/p/DfBEAoPxhWD

Suspendácia a výmena


K Hellebuyckovej výmene do Devils došlo v deň, keď sa mala skončiť jeho suspendácia, ktorá trvala od 16. septembra. Vzhľadom na patovú situáciu vo Winnipegu bol utorkový zápas zároveň jeho prvým vystúpením v sezóne.


Už dávno pripravený


"Bol som pripravený už pred dvoma mesiacmi, ale nemohol som hrať. Neviem presne, kedy bolo oficiálne potvrdené, že nastúpim v Dallase. Od chvíle, čo som sem prišiel, som bol nastavený tak, že chcem ísť do hry," povedal Hellebyuck na webe NHL.

Všetko blokovali


Na margo zápasovej premiéry v novom prostredí skúsený 33-ročný brankár ešte doplnil: "Bolo to skvelé. Chalani predo mnou odohrali perfektný zápas, vďaka čomu som sa mohol rýchlo aklimatizovať. Čelil som len malému počtu striel, všetko blokovali a držali hru mimo nebezpečných priestorov. A dovolili mi často sa dotknúť puku.

Môžete trénovať prácu s pukom a snažiť sa mať dobrý cit v rukách, ale v zápase ide o okamžité rozhodovanie, neustále sledovanie situácie a plánovanie ďalšieho kroku ešte predtým, než puk vôbec dostanete. Takže som sa ho snažil dotknúť čo najčastejšie, aby som sa do toho dostal.“

Najhorší zápas?


New Jersey ukončilo Dallasu sériu piatich víťazstiev, ich brankár Casey DeSmith si pripísal 22 zákrokov. "Určite to bol náš najhorší zápas v sezóne, ale aj súper hral dobre. Preto je ten rozdiel taký výrazný. Možno je dokonca menej znepokojujúce, keď zlyhá celý tím," zhodnotil tréner Dallasu Glen Gulutzan.


Zdroj: SITA.sk - Prvý zápas v novom tíme a takmer shutout. Hellebyuck sa parádne uviedol v New Jersey – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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