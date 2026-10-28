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28. októbra 2026
Tréner Maresca po prvej prehre Manchestru City bráni brankára Donnarummu aj obrancu Guehiho
Tagy: Premier League 2026/2027
Tréner Enzo Maresca podporil svojich hráčov aj po strate prvých bodov v sezóne. Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu
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28.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Enzo Maresca podporil svojich hráčov aj po strate prvých bodov v sezóne.
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City verejne obhájil rozhodujúce chyby brankára Gianluigiho Donnarummu a stopéra Marca Guehiho, ktoré jeho tímu pripravili prvú prehru tejto sezónny v Premier League. "The Citizens" v sobotu nestačili na Aston Villu a podľahli jej 1:2.
Nicolas Jackson využil chyby spomínaného dua a podieľal sa na víťazstve domácich, čím ukončil perfektnú sériu City so siedmimi víťazstvami z rovnakého počtu zápasov. Po strate dvoch bodov je síce Manchester City stále na čele tabuľky, ale bodovo sa na neho dotiahli obhajcovia titulu z londýnskeho Arsenalu.
Maresca sa k víkendovej prehre vrátil pred stredajším náročným domácim zápasom štvrtého kola Ligového pohára proti Brightonu.
"Gigi odvádza dobrú prácu od začiatku sezóny. Každý hráč a každý tréner v niektorom okamihu robí chyby. To patrí k sezóne. Hráme veľa zápasov, veľa minút, takže občas je takmer nemožné, aby sa nejaké chyby neobjavili," uviedol Maresca.
Vyjadril tiež spokojnosť s anglickým obrancom Guehim. "Reaguje na to fantasticky, je to skvelý človek. Je jedným z kapitánov, lídrom, a mám ho veľmi rád. Rovnako ako Gigi, keď urobia chybu, priznajú si ju," vyhlásil.
Hlavný kouč dodal, že po prehre s Aston Villou dostali niektorí kľúčoví hráči – Donnarumma, Erling Haaland, Elliot Anderson, Joško Gvardiol a kapitán Rúben Dias – tri dni voľna na dobitie síl. "Po sobote sme dali piatim hráčom tri dni voľna na regeneráciu. Všetci sú doma na dovolenke," dodal Maresca.
Taliansky kormidelník tak ukázal podporu svojim zverencov aj po náročnej situácii v sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Maresca po prvej prehre Manchestru City bráni brankára Donnarummu aj obrancu Guehiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu Manchester City verejne obhájil rozhodujúce chyby brankára Gianluigiho Donnarummu a stopéra Marca Guehiho, ktoré jeho tímu pripravili prvú prehru tejto sezónny v Premier League. "The Citizens" v sobotu nestačili na Aston Villu a podľahli jej 1:2.
Nicolas Jackson využil chyby spomínaného dua a podieľal sa na víťazstve domácich, čím ukončil perfektnú sériu City so siedmimi víťazstvami z rovnakého počtu zápasov. Po strate dvoch bodov je síce Manchester City stále na čele tabuľky, ale bodovo sa na neho dotiahli obhajcovia titulu z londýnskeho Arsenalu.
Maresca sa k víkendovej prehre vrátil pred stredajším náročným domácim zápasom štvrtého kola Ligového pohára proti Brightonu.
"Gigi odvádza dobrú prácu od začiatku sezóny. Každý hráč a každý tréner v niektorom okamihu robí chyby. To patrí k sezóne. Hráme veľa zápasov, veľa minút, takže občas je takmer nemožné, aby sa nejaké chyby neobjavili," uviedol Maresca.
Vyjadril tiež spokojnosť s anglickým obrancom Guehim. "Reaguje na to fantasticky, je to skvelý človek. Je jedným z kapitánov, lídrom, a mám ho veľmi rád. Rovnako ako Gigi, keď urobia chybu, priznajú si ju," vyhlásil.
Hlavný kouč dodal, že po prehre s Aston Villou dostali niektorí kľúčoví hráči – Donnarumma, Erling Haaland, Elliot Anderson, Joško Gvardiol a kapitán Rúben Dias – tri dni voľna na dobitie síl. "Po sobote sme dali piatim hráčom tri dni voľna na regeneráciu. Všetci sú doma na dovolenke," dodal Maresca.
Taliansky kormidelník tak ukázal podporu svojim zverencov aj po náročnej situácii v sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Maresca po prvej prehre Manchestru City bráni brankára Donnarummu aj obrancu Guehiho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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