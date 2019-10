Prvých dvoch hongkongských demonštrantov obvinili za nosenie masky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 7. októbra (TASR) - Dvoch protestujúcich obvinili v pondelok z porušenia nového hongkonského zákazu nosiť masky na verejných zhromaždeniach. Tento krok úradov zrejme vyvolá ďalší silný odpor ľudí na poloautonómnom území Číny, ktoré sa zmieta v hlbokej kríze, napísala tlačová agentúra AP.Osemnásťročný univerzitný študent a 38-ročná nezamestnaná žena sa stanú prvými trestne stíhanými osobami za porušenie tohto zákazu, ktorý začal platiť v sobotu 5. októbra. Zákaz má spolu s inými opatreniami hongkonskej vlády potlačiť násilie na protestoch, kde účastníci žiadajú väčšie demokratické slobody pre Hongkong. Ten zažil počas uplynulého víkendu ďalšie nepokoje a krvavé zrážky medzi protestujúcimi a políciou. Mesto postihlo aj rozsiahle vandalstvo, ktoré ochromilo železničnú sieť, uviedla agentúra AFP.Dvojicu demonštrantov zatkli v sobotu v skorých ranných hodinách krátko po tom, ako začal zákaz platiť. Oboch protestujúcich už v pondelok postavili pred súd a obvinili tiež z účasti na protizákonnom zhromaždení, za čo sa dáva ťažší trest - až do päť rokov väzenia. Porušenie zákazu nosiť masku na tvári sa trestá maximálne rokom väzenia a pokutou. Dvojicu zatknutých prepustili po zaplatení kaucie na slobodu, kde bude čakať na súdny proces.Demonštranti pred budovou súdu skandovali hesláZákaz nosiť masky na zhromaždeniach nezastavil výtržnosti ani násilie a neupokojil protivládne protesty, ktoré už takmer päť mesiacov otriasajú svetovou finančnou metropolou. Naopak, zákaz viedol k ešte väčšiemu hnevu a znásobil odhodlanie pokojných pochodujúcich aj radikálnejších protestujúcich.Protesty pôvodne vyvolal navrhovaný zákon, ktorý by umožnil posielať niektoré osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny na súdny proces. Demonštrácie sa však odvtedy rozrástli do rozsiahlejšieho protivládneho hnutia. Protestujúci Hongkončania sú nahnevaní, pretože podľa ich slov silnie vplyv Pekingu v bývalej britskej kolónii, ktorej sľúbili určitý stupeň autonómie, keď v roku 1997 prechádzala naspäť pod čínsku správu.Jeden z najvyšších hongkonských predstaviteľov Jie Kuo-čchien v pondelok oznámil, že hongkonská vláda, ak nový zákaz nosiť masky na tvári nezastaví protivládne protesty.