Rezort práce má výhrady k zvýšeniu výmery dovolenky pre rodičov

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo práce má výhrady k návrhu poslancov SNS zvýšiť pre rodičov do 33 rokov výmer dovolenky. Upozorňuje na to, že jej výmera by mala reflektovať potrebu odpočinku a nie potreby viažuce sa k rodinnému životu zamestnanca. Novela Zákonníka práce je v parlamente aktuálne v druhom čítaní, prerokuje ju ešte vláda. Ministerstvo ju však odporúča schváliť.V súčasnosti Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky pre zamestnanca na najmenej štyri týždne. Ak však do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na päťtýždňovú dovolenku. Poslanci navrhujú zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.tvrdia poslanci. Táto zmena by podľa nich mala pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch.Ministerstvo práce však upozorňuje, že právo na dovolenku má ústavnoprávny charakter a je zakotvené aj v práve Európskej únie (EÚ) a medzinárodnom práve Charty základných práv EÚ.konštatuje ministerstvo k novele zákona.Rezort práce zároveň upozorňuje na to, že zamestnávateľ môže už v súčasnosti predĺžiť základnú výmeru dovolenky aj zamestnancom, ktorí sú mladší ako 33 rokov. Môže tak urobiť napríklad prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo vnútorných predpisov.dodalo ministerstvo.Aj napriek výhradám však vláde odporúča novelu odobriť. Do platnosti by mala vstúpiť od 1. januára budúceho roka.