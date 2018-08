Prvýkrát ocenili Výnimočné firmy na Slovensku

Víťazi projektu Výnimočná firma 2018

BRATISLAVA 3. augusta (WBN/PR) -Výsledky prvého ročníka Výnimočnej firmy vyhlásili a certifikáty výnimočnosti zástupcom víťazných spoločností rozdali na slávnostnom galavečere v Tatranskej Lomnici. Odborná porota TÜV SÜD Slovakia zostavila vôbec po prvýkrát rebríček výnimočných na základe rozsiahleho kvalitatívneho dotazníka a na základe skúseností z auditov. Zapojené firmy, ktoré si trúfali získať titul Výnimočnej firmy, odpovedali na množstvo otázok od vlaňajšieho júla až do apríla tohto roka.“Našou ambíciou bolo zmerať štandardy kvality, inovatívnosti a spoločenskej zodpovednosti v slovenských firmách, vyzdvihnúť tie najlepšie a inšpirovať ostatných. Prieskumom sme zistili, že výnimočná firma hodnotí spokojnosť zákazníkov a zamestnancov, má nastavenú dlhodobú stratégiu, zavedený niektorý z manažérskych systémov, s najväčšou pravdepodobnosťou práve zavádza nejakú inováciu a podporuje systematické vzdelávanie pracovníkov,” zhrnul prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý.ArcelorMittal v Senici pôsobí ako servisné centrum pre spracovanie plochej valcovanej ocele a hliníkových zvitkov. Generálny riaditeľ Peter Mišo hovorí, že kvalita je pre jeho spoločnosť rovnako dôležitá, ako pre ich klientov. „Sústredíme sa na to, aby požiadavka zákazníka bola prenesená do každého procesu vo firme.“ Firma priebežne zavádza rôzne vylepšenia. V posledných rokoch sa venovali digitalizácii a príprave na priemysel 4.0; vo výrobe implementovali nový softvér zhromažďujúci dáta o bezpečnosti, výrobe a údržbe, vďaka ktorému môžu urobiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia; preventívne plánujú opravy či zavádzajú CRM systém priamo do podnikového informačného systému.Slovenská spoločnosť DeutschMann sídliaca v Trebišove sa zameriava najmä na medzinárodnú kamiónovú prepravu tovaru. Výkonná riaditeľka Miriam Poništová prezrádza, že inováciami sa zaoberajú na týždennej báze, pričom s nápadmi môže prísť zamestnanec na akejkoľvek úrovni. „Dokonca aj externí konzultanti, ktorých si pravidelne pozývame práve kvôli tomu, aby sme nikdy nestáli na jednom mieste, ale kráčali vpred.“Poništová informuje, že nedávno zaviedli viacero inovácií. Smerujú najmä k výchove ich potenciálnych zamestnancov. Napríklad deň otvorených dverí pre maturantov; praxe pre stredoškolákov; vzdelávanie detí v škôlke s hlavnou myšlienkou, že práca je pomoc či interný kurz „Kvalifikovaný dopravca“ pre budúcich zamestnancov ich dodávateľov. Chystajú sa dokonca spustiť duálne vzdelávanie s miestnou strednou odbornou školou a robiť ďalšie aktivity na prilákanie mladých Východniarov späť na východné Slovensko.V kategórii „Spoločenská zodpovednosť“ sa výnimočnými výsledkami prejavila spoločnosť Lenovo Slovensko. Martin Tichý uvádza, že do hodnotenia vstupovala zodpovednosť voči životnému prostrediu a spoločnosti ako takej a aj voči zamestnancom. „Zamestnanci tvoria ducha firmy a robia ju výnimočnou, preto sme prihliadali aj na prístup k nim a na benefity,“ ozrejmil Tichý.Do kvalitatívneho dotazníkového prieskumu sa za posledný takmer rok zapojilo 120 firiem. Ich odpovede analyzovali experti z TÜV SÜD Slovakia a prišli s niekoľkými dôležitými zisteniami.