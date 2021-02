Prymula hovoril o tvrdom lockdowne a potom išiel na futbal, premiér Babiš s ním ukončil spoluprácu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 - Bývalý český minister zdravotníctva, epidemiológ Roman Prymula, prišiel o funkciu poradcu premiéra. Predseda českej vlády Andrej Babiš (ANO) s ním ukončil spoluprácu, pretože Prymula sa vo štvrtok vyjadril, že Česku by prospel niekoľkotýždňový tvrdý lockdown a o niekoľko hodín išiel na medzinárodný futbalový zápas medzi pražskou Slaviou a anglickým Leicesterom, kde ho v hľadisku zachytili fotografi. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Ak niečo neznášam, tak je to papalášstvo. Ak on na to nemá sociálnu inteligenciu tak, bohužiaľ, je mi to ľúto. On je odborník, ale evidentne nechápe, že nemôže kázať vodu a piť víno. Ak apeluje na lockdown, tak má ísť príkladom," vyjadril sa český premiér pre TN.cz.Ozval sa aj šéf pražského futbalového klubu Slavia Jaroslav Tvrdík.„Slavia neporušila nijaké epidemiologické nariadenia. Súčasná etapa pandémie v ČR si však vyžaduje viac ako čokoľvek iného solidaritu. V tom sme urobili obrovskú chybu," napísal na svoj Twitter.V piatok ráno Tvrdík dodal, že Slavia morálne zlyhala. „V intenciách toho, že máme byť ako popredný český klub vzorom a pozitívnym symbolom a na zápasy nemôžu ísť všetci naši fanúšikovia, bolo pozvanie VIP hostí na včerajší zápas morálnym zlyhaním. Ospravedlňujeme sa," uviedol šéf Slavie.