Zariaďujete si autodielňu? Nepodceňte voľbu vybavenia

No a práve pri jeho výbere by ste mali venovať veľkú pozornosť tomu, aké zariadenie do svojej dielne dávate.

Jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý by sa mal nachádzať v každej správnej autodielni sú nožnicové zdviháky. Práve toto zariadenie je totiž prakticky užitočné v každej situácii a budete ho používať, či už pri oprave vozidiel, alebo karosérií.

Dnes sa môžete stretnúť s viacerými typmi rôznych zdvihákov, no medzi tie najobľúbenejšie vo svojej kategórii patria rozhodne nožnicové zdviháky. Svoju popularitu si získali najmä vďaka svojmu nenáročnému servisu a svojim rozmerom. Tento zdvihák vám totiž nezaberie príliš veľa priestoru a dokážete ho umiestniť aj do menších autodielní.

Ak sa vo vašej dielni špecializujete na opravu karosérie, bŕzd či tlmičov áut, nožnicový zdvihák je pre vás tým ideálnym riešením.

Dbajte na dostatok energie

V autodielni sa elektrické prístroje používajú prakticky na dennej báze, a preto je dôležité, aby ste elektriny mali vždy dostatok, a to aj pri jej výpadku. S tým vám môžu skvelo pomôcť inovatívne elektrocentrály, ktoré so sebou nesú hneď rad výhod.

Tou najväčšou je však rozhodne vysoký výkon, ktorý vám postačí na napájanie niekoľkých prístrojov. Zároveň, prevádzkový výkon by mal byť hlavným faktorom, na ktorý sa pozerať pri výbere tej správnej elektrocentrály.

Ďalšou vecou, na ktorú je dôležité sa zamerať pri výbere elektrocentrály, je jej pohon. Môžete si vybrať z klasických benzínových, ale stretnete sa samozrejme aj s dieslovými centrálami či elektrocentrálou na plyn alebo olej.

Dôležitý je servis

Okrem správneho výberu týchto zariadení je taktiež dôležité sa o ne starať a servisovať. Vďaka pravidelnej údržbe sa vám tieto prístroje odmenia dlhodobou funkčnosťou.

Zdroj obrázka:

4 PM production / Shutterstock.com