Prystajko: Tlak na Rusko je účinnejší ako mierotvorné misie

Vojaci ukrajinskej armády, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 15. septembra (TASR) - Ukrajina nebude vo svojej ústave robiť zmeny, pokiaľ ide o štatút Donbasu. Uviedol to minister zahraničných vecí Vadym Prystajko. Dodal, že základom legislatívnej reformy v krajine je decentralizácia.V odpovedi na otázku, či sa plánujú zmeny a dodatky do ukrajinskej ústavy týkajúce sa osobitného štatútu Donbasu, Prystajko vyhlásil, že do ústavyNa tlačovej konferencii v rámci 16. výročného zasadnutia strategického fóra YES (Yalta European Strategy) Prystajko v sobotu informoval, že Ukrajina ponúkaPoukázal na to, že regióny Donbasu - ako aj oblasti na ostatnom území Ukrajiny - sa v rámci decentralizácie môžu spájať a získavať tak nové príležitosti, najmä finančné. Dodal, žea vylúčil zmeny v ústave v tomto kontexte.V samozvanej Doneckej ľudovej republike, vyhlásenej proruskými separatistami na východe Ukrajiny, takúto Kyjevom navrhovanú podobu decentralizácie označujú za neprijateľnú.Šéf ukrajinskej diplomacie tiež podľa agentúry Ukrinform poznamenal, že vedenie krajiny neuvažuje o možnosti poskytnúť účastníkom konfliktu na východe krajiny úplnú amnestiu.Uviedol tiež, že usporiadanie volieb na celom území Ukrajiny je možné až po stiahnutía po vytvorení ďalších podmienok potrebných na slobodné vyjadrenie vôle občanov.Za ideálnu označil situáciu, keďPripomenul, že v Donbase sa už dvakrát konali, ktoré Ukrajina ani iné štáty sveta neuznali.Prystajko vo svojom prejave vyjadril pochybnosti o efektívnosti mierových misií pri riešení konfliktov vo svete. Pripomenul tiež, že pri diskusii o mierotvornej misii v Donbase treba myslieť na to, že nebola zahrnutá do minských dohôd a nie je ani predmetom rokovaní v normandskom formáte.Ukrajinský minister apeloval, že medzinárodné spoločenstvo musí splniť svoj sľub a vyvinúť tlak na Rusko, aby prestalo podporovať vojenský konflikt v Donbase. Vyslovil názor, že vyvíjanie tlaku na Rusko je účinnejšie ako mierotvorné misie.