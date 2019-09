Vo Francúzsku pokračovali protesty žltých viest, účasť bola nízka

Ilustračná snímka.. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Nantes 15. septembra (TASR) - Protesty proti vláde prezidenta Emmanuela Macrona v sobotu pokračovali celoštátnym protestným zhromaždením prívržencov hnutia žltých viest v meste Nantes v departemente Loire-Atlantique ležiacom na západe krajiny.Ako informoval spravodajský portál France Info, podľa polície sa v Nantes zišlo asi 1800 ľudí. Kvôli výtržnostiam tam polícia zadržala 27 osôb a zaistila aj vyše 20 zápalných fliaš i viac ako sto dáždnikov, ktoré demonštranti používajú na ochranu pred vodnými delami či slzotvorným plynom.Išlo o v poradí 44. sobotu, keď do ulíc francúzskych miest vyšli odporcovia politiky a opatrení súčasnej francúzskej vlády.Okrem Nantes sa protesty konali aj v ďalších mestách - v Lyone sa zišlo asi 400 demonštrantov, v Toulouse niekoľko stoviek, zatiaľ čo v Marseille prišlo na demonštráciu asi 200 ľudí, ktorí žiadali aj zrušenie policajnej inšpekcie IPGN, lebo podľa nich len "ututláva" kauzy, keď policajti pri zásahoch prekročili svoje právomoci či použili neprimerané násilie. Do 200 ľudí sa zišlo aj v uliciach miest Montpellier a Bordeaux.Protesty tzv. žltých viest spojené s blokádami ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti ekologickej dani z pohonných hmôt, pričom však jej zvýšenie malo byť minimálne.Macron pod tlakom demonštrácií toto i viaceré ďalšie plánované opatrenia odvolal a ponúkol demonštrantom ústupky, tí však tvrdia, že ide o nedostatočné kroky a v protestoch pokračujú.Podpora, ktorú demonštrácie mali zo strany verejnosti, však stále klesá - okrem iného aj pre to, že demonštrácie žltých viest sa často vyznačujú násilím: podpaľujú autá, rozbíjajú výklady a útočia na policajtov. Klesá aj počet účastníkov protestov - kým spočiatku tieto pochody a blokády ciest prilákali niekedy až 250.000 ľudí, v posledných týždňoch ich na protesty prichádzajú v rádovo stovkách.