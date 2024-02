PS bude rovnako ako prezidentka žiadať preskúmanie novely Trestného zákona na Ústavnom súde, potvrdil Šimečka

Ústavný súd bude musieť rozhodnúť

Schválili zlý zákon

Zákon, ktorý nemá obdoby

19.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko pripravilo na Ústavný súd podnet na preskúmanie novely Trestného zákona, v ktorom bude rovnako ako prezidentka Zuzana Čaputová žiadať pozastavenie účinnosti.„Novela nemôže vstúpiť do účinnosti ani na jediný deň, inak napácha nezvratné škody pre spoločnosť,“ vyhlásil predseda PS a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka Ako ďalej povedal, hnutie má k dispozícií potrebných 30 poslancov a poslankýň na podanie podnetu, ktorý je už v tejto chvíli hotový.„Opozičné podanie podnetu má zmysel práve preto, že budúci prezident bude mať možnosť aktuálne prezidentkine podanie stiahnuť. Takto zabezpečíme, že Ústavný súd o novele rozhodne, nech sa budúcim prezidentom stane ktokoľvek. V PS ponúkame možnosť pridať sa k nášmu podnetu aj ďalším partnerom z opozície,” zdôvodnil Šimečka.Podľa lídra progresívcov je absurdné, že aj samotná vládna koalícia žiadala prezidentku, aby novelu vetovala.„Otvorene potvrdzujú, že schválili zlý zákon len preto, aby zaručili beztrestnosť sebe a svojim ľuďom. Nezáleží im na Slovensku. Sú ochotní krajinu zapredať mafiánom a násilníkom, aby pomohli sami sebe,“ hovorí Šimečka.Podľa neho treba nechať Ústavný súd SR, nech Trestný zákon preskúma, pretože ten ako jediný môže rozhodnúť o ústavnosti novely a o procese jej schvaľovania.Podľa podpredsedníčky PS a poslankyne Lucie Plavákovej neexistuje v slovenskej histórii zákon, pri ktorom by dôvody na pozastavenie jeho účinnosti boli tak naliehavé a vypuklé, ako sú v prípade novely Trestného zákona. Zdôraznila, že dopady na odhaľovanie a stíhanie trestných činov budú nezvratné a budú mať aj retroaktívne účinky.„Tie by boli nápadne podobné hromadnej amnestii, ktorá je vlastne aj „samoamnestiou“ celej politickej generácie a jej nominantov. Na takúto „samoamnestiu” pritom už Ústavný súd názor vyjadril, keď zrušil tzv. Mečiarove amnestie. Dopady novely Trestného zákona sú pritom omnoho širšie a výraznejšie,” podčiarkla Plaváková.