EÚ chce zmeniť názov sankčného režimu v oblasti ľudských práv, pomenovali by ho po zosnulom Navaľnom

19.2.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) navrhuje zmeniť názov sankčného režimu v oblasti ľudských práv a pomenovať ho po zosnulom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom Zmena názvu by umožnila, aby meno disidenta „bolo navždy zapísané v práci Európskej únie na obrane ľudských práv“, vyjadril sa šéf európskej diplomacie Josep Borrell pred pondelkovým stretnutím ministrov zahraničia európskej dvadsaťsedmičky. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv vstúpil do platnosti v decembri 2020 a poskytuje Únii právny základ, aby sa mohla „zamerať na jednotlivcov, subjekty a orgány – vrátane štátnych a neštátnych subjektov – zodpovedných za vážne porušovanie a zneužívanie ľudských práv po celom svete, zapojených do nich alebo spojených s nimi“.Ruská väzenská služba minulý týždeň informovala, že 47-ročný Alexej Navaľnyj, ktorého väznili v arktickej väzenskej kolónii, zomrel v piatok po tom, ako sa po prechádzke cítil zle a takmer okamžite stratil vedomie, pričom sa ho nepodarilo oživiť. Jeho telo dosiaľ nevydali rodine.Navaľného manželka Julia, ktorá zo smrti svojho manžela obvinila ruského vodcu Vladimira Putina , sa v pondelok prihovorila európskym ministrom zahraničia a stretla sa napríklad aj s predsedom Európskej rady