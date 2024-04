PS chce zefektívniť poskytovanie sociálneho poradenstva zdravotne znevýhodneným občanom a ich rodinám

Neadekvátne a neefektívne poradenstvo

Chýbajú informácie

9.4.2024 (SITA.sk) - Opozičná strana Progresívne Slovensko chce zefektívniť poskytovanie sociálneho poradenstva občanom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinným príslušníkom. Poslankyne Veronika Veslárová Jana Hanuliaková to navrhujú v novele zákona o sociálnych službách, ktorú predložili na rokovanie parlamentu.Týkať by sa mala riešenia sociálnych, ekonomických a spoločenských záujmov a potrieb občanom so zdravotným znevýhodnením, a tým kompenzovať dôsledky ich znevýhodnenia.Už v súčasnosti majú obce povinnosť poskytovať základné sociálne poradenstvo, avšak toto poskytovanie podľa opozičných poslankýň nereflektuje potreby prijímateľov sociálnej služby.„V rámci zverejnených kontrol pri preverovaní plnenia povinností poskytovateľa sociálnych služieb zo strany Inšpekcie v sociálnych veciach rezortu práce je často konštatované, že dokonca ani zariadenia sociálnych služieb neposkytujú sociálne poradenstvo adekvátne a efektívne," upozorňujú Veslárová a Hanuliaková.Rodinní príslušníci osôb so zdravotným znevýhodnením ani samotné zdravotne znevýhodnené osoby pritom podľa nich nemajú informácie, na koho sa môžu obrátiť napríklad v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a tiež nemajú informácie, na aké príspevky majú nárok. To im zabraňuje začleniť sa do spoločnosti tak úspešne, ako osoby bez zdravotného znevýhodnenia.Práve efektívne poradenstvo a poskytovanie informácií o riešení ich problému môže byť podľa opozičných poslankýň účinným nástrojom na to, ako tieto nepriaznivé sociálne situácie prekonať.„Návrh zákona reaguje na potrebu zlepšenia poskytovania základného sociálneho poradenstva zo strany obcí tak, aby pomohli osobám so zdravotným znevýhodnením tieto nepriaznivé sociálne situácie prekonať," uzatvárajú členky Progresívneho Slovenska.