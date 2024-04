Slováci nepovažujú EÚ za svoj vlastný priestor, hovorí Sermek k našej nízkej účasti v eurovoľbách (video)

Hlavný problém nízkej účasti v eurovoľbách

Aká bola podpora Slovenska vstupu do EÚ?

Je naším životným záujmom byť súčasťou EÚ

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify

9.4.2024 (SITA.sk) - Vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek očakáva v júnových voľbách do Európskeho parlamentu vyššiu účasť ako v minulých eurovoľbách v roku 2019.Vtedy dosiahla účasť 22,74 percenta, čím sa Slovensko umiestnilo na poslednom mieste spomedzi 28 členských krajín Európskej únie „V roku 2014 to ale bolo iba 13 percent, čo už bolo naozaj veľmi nízke číslo, tak my všetci veríme, že tento rok to bude lepšie,“ povedal Sermek v rozhovore pre portál agentúry SITA vo video podcaste Okno do sveta Za hlavný problém považuje to, že ľudia nerozumejú fungovaniu Európskej únie. Ďalší aspekt je, že aj po 20 rokoch členstva v EÚ Slováci stále nepovažujú Úniu za svoj vlastný priestor.„Hovoríme stále o Bruseli, ako Brusel niečo rozhodol, niečo prišlo z Bruselu. Ale ten Brusel sme aj my. Snažíme sa ľuďom vysvetľovať, že tú legislatívu EÚ prijímame my spoločne s ostatnými členskými štátmi, či už na Rade ministrov , alebo v Európskom parlamente,“ uviedol Sermek.Zdôraznil, že do textu legislatívy môže Slovensko zasahovať od úplne prvej etapy prípravy návrhu až po konečné schválenie.„V každej fáze tohto procesu môže každá členská krajina, a teda aj Slovensko, do toho zasiahnuť, žiadať zmeny, navrhovať nejaké pozmeňovacie návrhy. Takže naozaj treba jasne ľuďom vysvetľovať, že tá legislatíva, ktorá prichádza z Bruselu, to je naše spoločné rozhodnutie, na ktorom sme sa aj my ako Slovensko podieľali,“ prízvukuje Sermek.Zároveň pripomenul, že v čase vstupu Slovenska do EÚ bola podpora Slovákov pre členstvo v únii na úrovni 65 - 70 percent. Postupne to išlo dole a v uplynulých rokoch sme boli dokonca krajnou s najnižšou podporou okolo 40 percent.„Teraz sa, našťastie, posledné prieskumy Eurobarometra obracajú na dobrú cestu. Už na jeseň tie čísla boli o niečo vyššie a teraz o pár týždňov alebo o pár dní bude zverejnený nový prieskum, kde už Slovensko patrí do tej lepšej polovice, kde je tá podpora vyššia,“ prezradil Sermek.Vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je presvedčený, že napriek tomu, že Európska únia nie je ideálny projekt a má aj svoje chyby, je to stále to najlepšie, čo existuje, a naše členstvo je to najlepšie, čo sa Slovensku mohlo stať.Ľudia by si podľa neho mali uvedomiť, že je naším životným záujmom byť súčasťou EÚ. „Keď sa pozrieme na krajiny bývalého východného bloku, ktoré nie sú súčasťou Únie, tak naozaj vidíme obrovský rozdiel. Alebo si pozrime krajiny bývalej Juhoslávie, napríklad Srbsko a Chorvátsko - jedna krajina je v Únii, druhá nie je a vidíte ten rozdiel,“ poukázal Sermek.