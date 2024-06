PS navrhuje rozšíriť okruh ľudí starajúcich sa o zdravotne postihnutého príbuzného, získali by tak nárok na odľahčovaciu službu

6.6.2024 (SITA.sk) - Viac osôb, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutého príbuzného, by mohlo mať nárok na odľahčovaciu službu. Zmenu navrhujú poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Jana Hanuliaková , ktoré do parlamentu predložili novelu zákona o sociálnych službách V súčasnosti má nárok na odľahčovaciu službu len fyzická osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie. Poslankyne však poukazujú na to, že o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa starajú aj ich rodičia, deti, pestúni, poručníci, manžel alebo manželka, druh alebo družka, alebo iné blízke osoby.Odľahčovacia služba je podpornou službou, pričom jej úlohou je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje alebo sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nevyhnutný odpočinok na účel udržania fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.„Čoraz viac sa kladie dôraz na optimalizovanie a zosúlaďovanie poskytovaných sociálnych služieb s reálnymi potrebami obyvateľstva v snahe o zachovanie a prípadne zlepšovanie doterajšej kvality života. Medzi tieto služby na Slovensku patrí aj odľahčovacia služba, ktorá pomáha osobám, ktoré sa starajú o tých, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých pri zabezpečení svojich vlastných potrieb,“ zdôrazňujú poslankyne Veslárová a Hanuliaková. Po novom by fyzickej osobe, ktorá sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím len v časti kalendárneho roka, mohla byť sprístupnená odľahčovacia služba.