Znemožniť ľuďom v osobnom bankrote kandidovať na riaditeľa STVR je diskriminujúce, tvrdí Progresívne Slovensko

Ponuka a trest

Súhlasili aj niektorí z koalície

6.6.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia chce znemožniť ľuďom v osobnom bankrote kandidovať do novej Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) a na funkciu budúceho generálneho riaditeľa tejto inštitúcie, čo diskriminuje takmer 78-tisíc ľudí na Slovensku.Uviedla to v stanovisku opozičná poslankyňa Zuzana Števulová . Podľa nej predmetná podmienka nemá obdobu v žiadnom inom predpise o prístupe k práci alebo k funkcii.„Osobný bankrot je inštitút, ktorý štát ľuďom ponúka, nemôže ich teda zároveň trestať za jeho využitie,” uviedla Števulová.Schopnosť kandidátov hospodáriť s rozpočtom a s verejnými prostriedkami sa navyše podľa progresívcov dá overiť počas ich vypočutia.Števulová doplnila, že so stiahnutím danej podmienky na základe výzvy Progresívneho Slovenska súhlasili aj niektorí politici z prostredia koalície.„Naďalej však budeme trvať na stiahnutí zákona o STVR ako celku, keďže jeho cieľom je úplné ovládnutie verejnoprávnych médií,“ dodala Števulová.