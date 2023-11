PS pravdepodobne podporí Korčoka v prezidentských voľbách, podľa Druckera by bol dobrý kandidát predseda Hlasu

5.11.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Michal Truban Progresívne Slovensko - PS ) je toho názoru, že je vysoko pravdepodobné, že hnutie PS podporí v prezidentských voľbách ako kandidáta Ivana Korčoka.Uviedol to v relácii televízie Markíza Na telo. Zdôraznil však, že túto podporu potrebujú najprv prediskutovať vo vnútri svojho politického subjektu. Peter Pellegrini (predseda strany Hlas –sociálna demokracia) podľa ministra školstva Tomáša Druckera Hlas-SD ) nie je nastavený kandidovať na post prezidenta.Zároveň sa ale vyjadril, že Pellegrini je dobrým kandidátom na pozíciu hlavy štátu, podotkol však, že strane Hlas by to neprospelo.