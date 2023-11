Zalužnyj by podľa Zelenského nemal informovať o situácii na frontoch, reaguje tým na vyjadrenie o patovej situácií

Uľahčujeme prácu agresorovi

Dôležitosť podpory od západu

5.11.2023 (SITA.sk) - Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odporučila hlavnému veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl Valerijovi Zalužnému , že armáda by nemala zverejňovať informácie o svojich operáciách. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Ihor Žovkva „Na mieste armády by som sa čo najmenej vyjadroval pre tlač a pre verejnosť k tomu, čo sa deje a čo sa môže stať na fronte. Pretože vtedy uľahčujeme prácu agresorovi. Som si istý, že všetko bolo veľmi pozorne prečítané, zaznamenané a boli z toho vyvodené závery,“ povedal Žovkva.Podľa neho po vyhláseniach Zalužného pre The Economist sa niektorí ukrajinskí predstavitelia pýtali, či sa vojna naozaj ocitla v slepej uličke.Zalužnyj predtým uviedol, že niekoľko mesiacov trvajúca ukrajinská protiofenzíva „postupne prechádza do pozičnej formy“ a upozornil, že výrazný prienik cez ruské línie je nepravdepodobný.Zalužnyj priznal, že parita medzi ruskou a ukrajinskou technológiou a taktikou vedie k určitému typu „patovej situácie“ podobnej tej, ktorú sme videli v prvej svetovej vojne.Biely dom uviedol, že vyhlásenie hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl zdôrazňuje, aké dôležité je, aby Spojené štáty naďalej podporovali Ukrajinu počas agresívnej vojny vedenej Ruskom.K vyhláseniam Zalužného sa vyjadril aj Kremeľ, ktorý uviedol, že situácia sa nedostala do slepej uličky a Rusko „dôsledne pokračuje“ vo vojne proti Ukrajine.Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že nepovažuje situáciu na fronte za patovú, pričom zdôraznil, že Ukrajina nebude rokovať s Ruskom.