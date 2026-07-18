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18. júla 2026
PS reaguje na podozrenia z odpočúvania vo FPU. Tému otvorí na parlamentnom výbore
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Opozícia Parlamentný výbor pre kultúru a médiá progresívne slovensko
PS chce vo Fonde na podporu umenia poslanecký prieskum. Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje pre kauzu ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - PS chce vo Fonde na podporu umenia poslanecký prieskum.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia (FPU). Informovala o tom poslankyňa PS Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov.
„Ministerka kultúry Šimkovičová tvrdí, že nemá nič spoločné s odpočúvaním v FPU. Tieto bezprecedentné eštébácke praktiky sa však dejú v jej rezorte. Podozrivý je jej protizákonne menovaný nominant v FPU a k odpočúvaniu zjavne viedli kroky jej ministerstva, ktorými rozvrátila dobre fungujúcu inštitúciu. Ale vlastne má aj pravdu. Martina Šimkovičová naozaj nemá s rezortom kultúry a s kultúrou ako takou, nič spoločné. Len je bizarné, prečo stále sedí v kancelárii s nápisom ministerka kultúry. Schopnosť preberať politickú zodpovednosť za svoje činy a konať rýchlo a presvedčivo sa nemala od koho v štvrtej Ficovej vláde Šimkovičová naučiť,“ zhodnotila Jaurová.
Prízvukovala, že situáciu v FPU budú riešiť na parlamentom výbore pre kultúru a médiá. „Budeme preto katastrofálnu situáciu v FPU riešiť na Výbore pre kultúru a médiá NR SR, kde znova navrhnem poslanecký prieskum v tejto zlyhávajúcej inštitúcii. Verím, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália,“ dodala.
Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra!. Obrátili sa aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.
Poverený riaditeľ FPU František Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a žiadny zamestnanec Fond nikdy neinformoval, že by mal byť odpočúvaný, rovnako nedostali ani žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť. Tiež naznačil, že spôsob i načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímajú ako snahu poškodiť FPU i jeho ako povereného riaditeľa. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji, no do médií sa téma dostala až v polovici júla, teda krátko po jeho opätovnom poverení vedením FPU.
K situácii v FPÚ sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), ktorá dôrazne odmietla akékoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Považuje tiež za absolútne neprijateľné, aby sa ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárali nepodložené osobné prepojenia.
Zdroj: SITA.sk - PS reaguje na podozrenia z odpočúvania vo FPU. Tému otvorí na parlamentnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia (FPU). Informovala o tom poslankyňa PS Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov.
„Ministerka kultúry Šimkovičová tvrdí, že nemá nič spoločné s odpočúvaním v FPU. Tieto bezprecedentné eštébácke praktiky sa však dejú v jej rezorte. Podozrivý je jej protizákonne menovaný nominant v FPU a k odpočúvaniu zjavne viedli kroky jej ministerstva, ktorými rozvrátila dobre fungujúcu inštitúciu. Ale vlastne má aj pravdu. Martina Šimkovičová naozaj nemá s rezortom kultúry a s kultúrou ako takou, nič spoločné. Len je bizarné, prečo stále sedí v kancelárii s nápisom ministerka kultúry. Schopnosť preberať politickú zodpovednosť za svoje činy a konať rýchlo a presvedčivo sa nemala od koho v štvrtej Ficovej vláde Šimkovičová naučiť,“ zhodnotila Jaurová.
Prízvukovala, že situáciu v FPU budú riešiť na parlamentom výbore pre kultúru a médiá. „Budeme preto katastrofálnu situáciu v FPU riešiť na Výbore pre kultúru a médiá NR SR, kde znova navrhnem poslanecký prieskum v tejto zlyhávajúcej inštitúcii. Verím, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália,“ dodala.
Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra!. Obrátili sa aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.
Poverený riaditeľ FPU František Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a žiadny zamestnanec Fond nikdy neinformoval, že by mal byť odpočúvaný, rovnako nedostali ani žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť. Tiež naznačil, že spôsob i načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímajú ako snahu poškodiť FPU i jeho ako povereného riaditeľa. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji, no do médií sa téma dostala až v polovici júla, teda krátko po jeho opätovnom poverení vedením FPU.
K situácii v FPÚ sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), ktorá dôrazne odmietla akékoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Považuje tiež za absolútne neprijateľné, aby sa ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárali nepodložené osobné prepojenia.
Zdroj: SITA.sk - PS reaguje na podozrenia z odpočúvania vo FPU. Tému otvorí na parlamentnom výbore © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Opozícia Parlamentný výbor pre kultúru a médiá progresívne slovensko
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