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 24hod.sk    Zo zahraničia

18. júla 2026

Šéfka diplomacie KĽDR mieri do Moskvy rokovať s Lavrovom o ďalšej spolupráci


Tagy: rusko-severokórejské vzťahy Ruský minister zahraničných vecí severokórejské zbrane severokórejskí vojaci

Pchjongjang a Moskva ďalej prehlbujú partnerstvo, ktoré zahŕňa aj vojenskú spoluprácu počas ruskej vojny proti Ukrajine. Severokórejská ministerka zahraničných vecí



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russia_north_korea_74426 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Pchjongjang a Moskva ďalej prehlbujú partnerstvo, ktoré zahŕňa aj vojenskú spoluprácu počas ruskej vojny proti Ukrajine.


Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestuje v sobotu na oficiálnu návštevu Ruska, kde bude rokovať so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Rokovania sa uskutočnia na Lavrovovo pozvanie.

Vynikajúce vzťahy


Moskva a Pchjongjang výrazne posilnili vzájomné vzťahy po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei v roku 2024 podpísali dohodu o obrannej spolupráci.

Munícia, rakety a živá sila


Podľa analytikov Severná Kórea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny.

Kimova podpora


Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí aj Európska únia (EÚ) toto partnerstvo opakovane odsúdili. Pchjongjang ich kritiku odmieta a tvrdí, že spolupráca s Ruskom je „výkonom zvrchovaných práv“.

V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil podporu Rusku v jeho vojne a ruský minister obrany Andrej Belousov počas návštevy Pchjongjangu oznámil pripravenosť podpísať plán vojenskej spolupráce na roky 2027 až 2031.


Zdroj: SITA.sk - Šéfka diplomacie KĽDR mieri do Moskvy rokovať s Lavrovom o ďalšej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-severokórejské vzťahy Ruský minister zahraničných vecí severokórejské zbrane severokórejskí vojaci
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