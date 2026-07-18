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18. júla 2026
Šéfka diplomacie KĽDR mieri do Moskvy rokovať s Lavrovom o ďalšej spolupráci
Tagy: rusko-severokórejské vzťahy Ruský minister zahraničných vecí severokórejské zbrane severokórejskí vojaci
Pchjongjang a Moskva ďalej prehlbujú partnerstvo, ktoré zahŕňa aj vojenskú spoluprácu počas ruskej vojny proti Ukrajine. Severokórejská ministerka zahraničných vecí
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18.7.2026 (SITA.sk) - Pchjongjang a Moskva ďalej prehlbujú partnerstvo, ktoré zahŕňa aj vojenskú spoluprácu počas ruskej vojny proti Ukrajine.
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestuje v sobotu na oficiálnu návštevu Ruska, kde bude rokovať so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Rokovania sa uskutočnia na Lavrovovo pozvanie.
Moskva a Pchjongjang výrazne posilnili vzájomné vzťahy po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei v roku 2024 podpísali dohodu o obrannej spolupráci.
Podľa analytikov Severná Kórea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny.
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí aj Európska únia (EÚ) toto partnerstvo opakovane odsúdili. Pchjongjang ich kritiku odmieta a tvrdí, že spolupráca s Ruskom je „výkonom zvrchovaných práv“.
V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil podporu Rusku v jeho vojne a ruský minister obrany Andrej Belousov počas návštevy Pchjongjangu oznámil pripravenosť podpísať plán vojenskej spolupráce na roky 2027 až 2031.
Zdroj: SITA.sk - Šéfka diplomacie KĽDR mieri do Moskvy rokovať s Lavrovom o ďalšej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui pricestuje v sobotu na oficiálnu návštevu Ruska, kde bude rokovať so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí. Rokovania sa uskutočnia na Lavrovovo pozvanie.
Vynikajúce vzťahy
Moskva a Pchjongjang výrazne posilnili vzájomné vzťahy po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Obe krajiny počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Severnej Kórei v roku 2024 podpísali dohodu o obrannej spolupráci.
Munícia, rakety a živá sila
Podľa analytikov Severná Kórea dodáva Rusku rakety, muníciu a tisíce vojakov na podporu vojny proti Ukrajine, zatiaľ čo Moskva poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, potraviny a energetické suroviny.
Kimova podpora
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí aj Európska únia (EÚ) toto partnerstvo opakovane odsúdili. Pchjongjang ich kritiku odmieta a tvrdí, že spolupráca s Ruskom je „výkonom zvrchovaných práv“.
V apríli severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil podporu Rusku v jeho vojne a ruský minister obrany Andrej Belousov počas návštevy Pchjongjangu oznámil pripravenosť podpísať plán vojenskej spolupráce na roky 2027 až 2031.
Zdroj: SITA.sk - Šéfka diplomacie KĽDR mieri do Moskvy rokovať s Lavrovom o ďalšej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: rusko-severokórejské vzťahy Ruský minister zahraničných vecí severokórejské zbrane severokórejskí vojaci
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