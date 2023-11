PS, SaS a Matovičovo Slovensko požiadajú o vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi, hovoria o šikane a čistkách

Eštok vykonáva Ficovu politiku

Šikana a čistky v polícií

6.11.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nebude pri ochrane právneho štátu čakať 100 dní, okamžite požiada o vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi Hlas-SD ).Uviedol to poslanec a predseda PS Michal Šimečka , podľa ktorého sa minister vnútra stal vykonávateľom politiky Roberta Fica Smer-SD ).„Za týždeň sa zdiskreditoval viac, ako iní ministri za dve vládne obdobia,“ vyhlásil Šimečka, ktorý dostal podporu aj od predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita a hnutia Slovensko Minister vnútra ešte nezískal dôveru parlamentu, a podľa nich už ukázal, že si ju ani nezaslúži. O vyslovenie ôvery preto požiadajú hneď ako to bude možné. Predseda PS pripomenul, že keď nastúpil do parlamentu sľúbil, že budú tvrdou, aktívnou a konštruktívnou opozíciou.„V DNA nášho hnutia je odbornosť, nie lacné kabaretné predstavenia ani kritika za každú cenu. Aj preto sme prvých zhruba desať dní vlády so silnými slovami šetrili, hoci ju považujeme za hrozbu pre Slovensko,” uviedol Šimečka.Doplnil, že Fico ukázal, ako bude vládnuť, a to „útokmi na falošných vinníkov a dymovými clonami, namiesto riešenia skutočných problémov v školstve, zdravotníctve, či v ekonomike."Podľa Šimečku najväčšie zlyhania prišli práve v oblasti vnútra a ako príklad uviedol manévre na hraniciach s nulovým výsledkom. Ešte horšie sú však podľa neho šikana a čistky v polícii.„Hanebné odvolanie a preloženie policajného prezidenta Štefana Hamrana do Popradu, postavenie vyšetrovateľa Jána Čurillu a jeho kolegov mimo služby, nominovanie na šéfa policajnej inšpekcie človeka s pochybnými kontaktmi, ktorý nemá žiadnu konkrétnu víziu činnosti tejto inštitúcie. Tých zlyhaní je jednoducho priveľa," vymenoval poslanec a uzavrel s tým, že vláda nemôže čakať, že dostane od opozície sto dní.