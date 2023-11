SaS chce podať trestné oznámenie, aktivity nových ministrov sú únosom právneho štátu a na rade môže byť Lipšicov úrad

Hrubá čiara a porušenie zákona

Preradenie Hamrana a Čurillovci

Oslabenie pozície úradu

6.11.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvažuje podanie trestného oznámenia v súvislosti s personálnymi zmenami na Ministerstve vnútra (MV) SR Politický subjekt považuje vládne nominácie za prekročenie hranice zaručujúcej, že nám záleží na demokracii i právnom štáte. Aktivity nových ministrov označili liberáli v tlačovej správe za únos právneho štátu novou vládou.„Demokraciu a právny štát musíme dôsledne chrániť, pretože momentálne strácajú svoj základ. Príkladom sú nominácie súčasnej vlády. Nominácia Pavla Gašpara na post štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti je neprijateľná. Tento človek je obvinený za krivú výpoveď a zároveň na poľovníckej chate hovoril, že jeho krédom je pomsta. Ďalej minister vnútra namiesto toho, aby rešpektoval funkciu Úradu na ochranu oznamovateľov, postaví policajtov, ktorí ochranu úradu majú, mimo služby,“ uviedla predsedníčka Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Dodala, že je to hrubo cez čiaru a považuje to za porušenie zákona. Kolíková sa tiež vyjadrila, že SaS podporí všetky kroky, ktoré povedú k ochrane právneho štátu.Poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa skonštatoval, že z ministerstva vnútra sa stáva ministerstvom pomsty. Pripomenul preradenie bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana do Popradu, postavenie vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mimo služby či Branislava Zuriana schváleného ako šéfa policajnej inšpekcie.„Sme svedkami toho, že vláda ide extrémne rýchlym spôsobom ovládnuť štát aj orgány činné v trestnom konaní, pričom sa dá predpokladať, že budú nasledovať ďalšie zmeny. Takýmto spôsobom chcú vytrhnúť z pazúrov spravodlivosti ľudí, ktorí sú im veľmi blízki,“ tvrdí Krúpa.Ďalší poslanec strany SaS Ondrej Dostál upozornil i na to, že konanie novej vlády má okrem personálneho aj inštitucionálny aspekt. Podľa Dostála je to snaha o spochybnenie nezávislosti inštitúcií, ktoré majú dôležitú rolu v právnom štáte.„Úrad na ochranu oznamovateľov sa pritom dostal do právneho poriadku za druhej Ficovej vlády. Počas jeho tretej vlády ho chceli sfunkčniť, aby bola ochrana efektívnejšia a napokon v minulom volebnom období schválila komisia zriadená Pellegriniho vládou podľa ich pravidiel šéfku úradu,“ priblížil poslanec. Podľa Dostála sa v súčasnosti ukazuje, že predmetný úrad by mohol zablokovať rýchle personálne zmeny.„Buď vláda úrad ignoruje, porušuje zákon alebo sa chystá oslabiť jeho pozíciu. Na rade môžu byť Špeciálna prokuratúra alebo Špecializovaný trestný súd,“ uzavrel Dostál s tým, že sa ozvú vždy, keď dôjde k personálnym čistkám či spochybňovaniu dôležitých inštitúcií.