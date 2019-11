PS-Spolu chce navrhnúť zákon na zriadenie prešetrovacích komisií

Na archívnej snímke (vľavo) Miroslav Beblavý a Michal Truban z koalície neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 14. novembra (TASR) - Koalícia neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu chce po parlamentných voľbách navrhnúť zákon, ktorým by sa mali zriadiť prešetrovacie komisie. Chcú tak zabezpečiť, aby sa nemohli rozsiahle prípady "". Pripomínajú, že nemá ísť o suplovanie polície či prokuratúry, ale dohliadnutie na to, aby sa žiadne časti nezanedbali a nezabudli.Podstatou zákona je podľa PS-Spolu zavedenie možnosti zriadiť ku konkrétnemu prípadu verejnú prešetrovaciu komisiu. Komisie by podľa koalície mali dohliadať na to, že sa vyšetria všetky podozrenia zo spáchania trestných činov, ktoré vyplavila napríklad kauza komunikácie cez Threemu a iné." uviedol programový líder PS-Spolu a nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Beblavý.Inštitút prešetrovacej komisie existuje podľa koalície vo viacerých krajinách sveta.